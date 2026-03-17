Gotas bronceadoras: el truco para llegar morena a Semana Santa sin sol ni maquillaje
Con fórmulas libres de manchas o parches, ofrecen un acabado muy natural, luminoso e hidratado
En lo que llevamos de año, los días soleados han escaseado, por lo que la “operación moreno” no termina de tener éxito. La buena noticia es que las gotas faciales autobronceadoras se han convertido en el descubrimiento beauty para conseguir un tono favorecedor sin necesidad de maquillaje ni largas jornadas al sol (siempre de manera responsable y con protección solar factor 50).
Estas opciones arrasan en el comercio electrónico de Amazon, quedan muy naturales y, lo más importante, sin rastro de manchas o parches. Además, todas comparten un gran atractivo: permiten un acabado totalmente gradual y personalizable: cuantas más gotas, más intensidad de bronceado.
Gotas bronceadoras faciales Garnier
- 4,1 estrellas
- Más de 2.000 valoraciones
Enriquecidas con ácido hialurónico y agua de coco, estas gotas autobronceadoras Garnier ofrecen hidratación intensa y un acabado sutil que se aleja del temido tono anaranjado. Son perfectas para mezclar con la crema hidratante. El resultado es una piel luminosa, jugosa y uniforme.
Ahora con un 20% de descuento.
Gotas bronceadoras faciales Collistar
- 4,2 estrellas
- Más de 7.000 valoraciones
Las gotas autobronceadoras Collistar se han ganado la fama de “mágicas”. ¿El motivo? Dejan la piel dorada y radiante en solo una hora, como si estuvieras en verano. Su fórmula combina vitamina E y aceite de jojoba, que destacan por sus propiedades nutritivas e hidratantes.
34% de descuento, ahorra 11,43 euros.
Gotas bronceadoras Tanologist
- 4,1 estrellas
- Más de 3.000 valoraciones
Aprobadas por dermatólogos, se caracterizan por su fórmula flexible, apta para rostro y cuerpo. En cuanto a su composición, incorporan baya de Goji, pomelo y enebro, ingredientes que aportan un tono natural a la vez que hidratan e iluminan la piel.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.