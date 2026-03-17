* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Gotas bronceadoras: el truco para llegar morena a Semana Santa sin sol ni maquillaje

Con fórmulas libres de manchas o parches, ofrecen un acabado muy natural, luminoso e hidratado

Estas gotas bronceadoras faciales dejan una piel dorada y radiante al instante.GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
En lo que llevamos de año, los días soleados han escaseado, por lo que la “operación moreno” no termina de tener éxito. La buena noticia es que las gotas faciales autobronceadoras se han convertido en el descubrimiento beauty para conseguir un tono favorecedor sin necesidad de maquillaje ni largas jornadas al sol (siempre de manera responsable y con protección solar factor 50).

Estas opciones arrasan en el comercio electrónico de Amazon, quedan muy naturales y, lo más importante, sin rastro de manchas o parches. Además, todas comparten un gran atractivo: permiten un acabado totalmente gradual y personalizable: cuantas más gotas, más intensidad de bronceado.

Gotas bronceadoras faciales Garnier

  • 4,1 estrellas
  • Más de 2.000 valoraciones

Enriquecidas con ácido hialurónico y agua de coco, estas gotas autobronceadoras Garnier ofrecen hidratación intensa y un acabado sutil que se aleja del temido tono anaranjado. Son perfectas para mezclar con la crema hidratante. El resultado es una piel luminosa, jugosa y uniforme.

Gotas bronceadoras faciales Collistar

  • 4,2 estrellas
  • Más de 7.000 valoraciones

Las gotas autobronceadoras Collistar se han ganado la fama de “mágicas”. ¿El motivo? Dejan la piel dorada y radiante en solo una hora, como si estuvieras en verano. Su fórmula combina vitamina E y aceite de jojoba, que destacan por sus propiedades nutritivas e hidratantes.

Gotas bronceadoras Tanologist

  • 4,1 estrellas
  • Más de 3.000 valoraciones

Aprobadas por dermatólogos, se caracterizan por su fórmula flexible, apta para rostro y cuerpo. En cuanto a su composición, incorporan baya de Goji, pomelo y enebro, ingredientes que aportan un tono natural a la vez que hidratan e iluminan la piel.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Regleta de enchufes para carga rápida de múltiples dispositivos. COMPRA POR 19,71€
escaparate
Adaptador CarPlay Inalámbrico para Apple y Android. COMPRA POR 24,99€
escaparate
Crema Hidratante Antiedad FP15 NIVEA MEN. COMPRA POR 8,09€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
