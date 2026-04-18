‘Azul oscuro, azul celeste’, un ‘true crime’ detrás del ascenso y la caída de Guillermo ‘Billy’ Álvarez

El documental de Carlos Bátiz y Carlos Carrera, estrenado en el Festival de Cine en Guadalajara, retrata, desde lo futbolístico y lo empresarial, la historia de poder y corrupción detrás de la disputa por la Cooperativa La Cruz Azul

Carlos Bátiz se declara superfan del equipo Cruz Azul desde su infancia. Vivió siempre con el peso de entender el peso de lo que implica cruzazulear, un verbo coloquial que significa fracasar, echar a perder o perder una ventaja competitiva cuando la victoria estaba casi asegurada, especialmente en los últimos minutos. Un neologismo que surgió a raíz del equipo de sus amores y sus seis finales perdidas hasta que rompió su sequía más larga sin títulos en 2021, tras más de 23 años de espera. Sin embargo, cuando conoció que detrás de lo deportivo, de los Álvarez, la familia que era dueña del equipo y de la cementera que lo sostenía, había una historia de poder y corrupción, no dudó en llevar al cine la historia que considera es un “espejito” de México. Así nació Azul oscuro, azul celeste, un documental que dirige con Carlos Carrera y que tuvo su estreno este sábado en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

La Cooperativa La Cruz Azul se fundó en 1881, en Hidalgo, su fábrica insignia, y cuenta con otras tres plantas: en Oaxaca, Aguascalientes y Puebla. Guillermo Álvarez, más conocido como Billy Álvarez, fue el sucesor de su padre y dirigió desde 1988 el conglomerado, dos años después de que se convirtiera también en director del club de fútbol del mismo nombre. Fue detenido en enero de 2025, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, administración fraudulenta y defraudación fiscal. La crisis profunda y el conflicto interno en la cooperativa se intensificaron drásticamente alrededor de 2015, marcando el inicio de una serie de disputas legales, financieras y de control.

Sin embargo, la crisis estalló públicamente en 2020 con la emisión de órdenes de aprehensión contra Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero, resultando en la toma de control de la cooperativa por nuevas administraciones y conflictos violentos en las plantas.

Todo este contexto anterior llegó a los oídos de Bátiz en una cena con trabajadores y proveedores de la fábrica. Los detalles que no se contaban en los medios, según explica, fue lo que lo empujó a preguntar a los presentes: “¿Me dan chance de poder hacer una película?”. El codirector, tras finalizar la proyección en la Cineteca de Guadalajara, cuenta que de inicio lo dudaron un poco, por esa sensación de sentirse incómodos o exhibidos. “Hubo gente, ahí mismo, que dijo, muy valiente: ‘Es momento de que la gente sepa la verdad y que entienda cómo son las cosas, y que la cruzazuleada es algo completamente superficial”, según relata.

Raymundo Díaz, Ernesto Barraza, Arturo González, productores, junto al codirector Carlos Bátiz. Roberto Antillón.

Con el consentimiento de algunas de las voces que aparecen en el documental, Bátiz le llevó el proyecto al director de cine Carlos Carrera, de quien dice es su maestro y socio. El también realizador de El crimen del Padre Amaro le dijo que no le interesaba el fútbol y que tampoco sabía nada del deporte, pero cuando Bátiz le contó el trasfondo de la familia Álvarez y los conflictos de poder por detrás, “se volvió loco”, cuenta.

“Dijo: ‘Claro, si es una historia donde vas a platicar el 'true crime' que realmente hay en esta empresa, claro que me gusta. Claro que le entro’. Juntos logramos armar todo el rollo de las entrevistas, convencimos gente y pudimos llegar a este trabajo de seis años, el tiempo que tardamos en armar este documental", afirma Bátiz.

A pesar de lo tensa que ha sido la pugna de poder entre los bandos de Billy Álvarez y Víctor Velázquez, quien actualmente comanda el destino de este conglomerado empresarial tras más de una década de guerra empresarial y que acumula 10 personas asesinadas, Bátiz cuenta que en ningún momento se sintieron amedrentados o amenazados por el trabajo que realizaron. “Lo más difícil fue poder armar una historia coherente de todas las muchas historias que pasan dentro de la cooperativa y cómo se relacionan también con el equipo de fútbol. Porque una cosa causa la otra. Todo lo más difícil fue el armado y poder aguantar la producción de todos”, complementa.

Bátiz es consciente de que será una película “muy polémica” y que va a haber personas a las que no les gustará, dependiendo con qué bando se identifique. Pero también está el tema futbolístico de por medio, en el que, según considera, habrá aficionados de otros equipos que querrán opinar.

El codirector afirma que el público va a descubrir muchas cosas que la gente sabe, pero que desconoce el porqué. El estreno del filme en salas comerciales está previsto para el 28 de mayo y Bátiz cierra la entrevista con expectativa: “Van a descubrir cosas que representan lo que es México, cómo era el país en los ochentas, los noventas, principios del dos mil. Cómo un poder corporativo se asocia con un poder político y somete a los trabajadores y comunidades. Y esto, obviamente, se refleja en el equipo de fútbol, al que injustamente le han puesto un mote o le han puesto un verbo. Es una vergüenza. No es una ‘cruzazuleada‘. Es la mierda que hay detrás de la ‘cruzazuleada’ y quién la provocó. Claro, 23 años de no ganar un campeonato; la gente se burla de que son seis, ocho, nueve finales y no ganan. Pero qué tal la gente que se hizo rica a partir de esa situación. Y curiosamente, se va y ganan. Es extraño".