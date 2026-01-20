Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
BELLEZA

Así es la crema de manos de farmacia que te salvará del frío: reparadora, con vitamina E y precio imbatible (4 por menos de 13€)

De Neutrogena y aprobada por dermatólogos, es la aliada perfecta del invierno para proteger, hidratar y nutrir

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre una crema de manos de Neutrogena.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Gorro, bufanda, abrigo, guantes… el ritual del invierno para no pasar frío está claro. Aun así, hay una zona del cuerpo que siempre se ve afectada: las manos. Durante esta época llega el aspecto reseco, las grietas y la sensación de aspereza. Por esta razón, hay que darles el mimo que se merecen, y esta loción se convierte en un auténtico salvavidas durante los días con bajas temperaturas.

Hablamos de la crema de manos de Neutrogena, un clásico que arrasa en ventas gracias a su eficacia: cuenta con una excelente nota media de 4,6 estrellas sobre 5 y más de 5.000 reviews. Lo mejor: se puede conseguir en un pack de cuatro unidades rebajado con una excelente relación calidad-precio. “Es una maravilla. Como siempre, Neutrogena demuestra su gran calidad. El efecto reparador se nota desde la primera aplicación. Una oferta muy conveniente de una marca de confianza. ¡Totalmente recomendable para cuidar las manos todo el año!”, dice una usuaria.

46% de descuento, ahorra 10,74 euros.

Esta crema de manos Neutrogena​ es ideal para manos secas y agrietadas.
COMPRA POR 12,78€ EN AMAZON

Adiós grietas, hola hidratación

Desarrollada por dermatólogos, esta crema para manos secas ofrece una triple acción que marca la diferencia: protege, nutre y repara. Su fórmula hidrata al instante y ayuda a recuperar la suavidad y la elasticidad de la piel.

Además, su formato compacto facilita llevarla cómodamente en cualquier bolso o mochila y aplicarla en cualquier momento del día. El pack de cuatro permite tenerlas en distintos lugares, desde casa hasta el trabajo, lo que garantiza el cuidado en todo momento.

46% de descuento, ahorra 10,74 euros.

Esta crema de manos Neutrogena​ protege, hidrata y repara.
COMPRA POR 12,78€ EN AMAZON

Fórmula y textura

Destaca por un dúo de ingredientes clave: glicerina, que se encarga de retener la humedad en la piel, con vitamina E, conocida por sus propiedades antioxidantes y nutritivas.

Otro de sus grandes atractivos es que cuenta con una textura ultraligera y de rápida absorción que se funde al entrar en contacto con la piel y no deja sensación grasosa.

46% de descuento, ahorra 10,74 euros.

Esta crema de manos Neutrogena​ arrasa en ventas de Amazon.
COMPRA POR 12,78€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza.
