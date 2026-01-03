El espray fijador de L’Oreál que arrasa en redes con el que despedirte de las manchas de maquillaje en la ropa

Con una sola pulverización y tres segundos de espera, consigue fijar tu maquillaje hasta 36 horas seguidas

“¿Llevas toallitas en el bolso? Me he rozado la cara con el abrigo y se ha manchado”, seguro que esta situación te suena porque la has vivido más de una vez. Desde EL PAÍS Escaparate sabemos que da mucha rabia pasar horas frente al espejo buscando el outfit perfecto y elaborando el mejor make-up para acabar manchándote.

Por eso, echando un vistazo a los trucos más virales de Tik Tok, hemos encontrado el producto ideal para evitar las manchas de maquillaje en la ropa. Se trata del espray fijador de maquillaje de L’Oréal, que cuesta menos de ocho euros en Amazon, y cuenta con 4.5 estrellas sobre 5: “Fija muy bien el maquillaje, tengo piel sensible y no he notado sequedad ni tirantez. Es exactamente igual que aplicar laca. Yo me lo aplico a un brazo de distancia”, comenta, satisfecha, una compradora.

Desde influencers internacionales como Mikayla Nogueira (@mikaylanogueira) hasta famosas españolas como Isa Pantoja (@isapantojam) han hablado de él en sus redes sociales. Te dejamos por aquí la reseña de Noa Marz (@noa.marz) en su cuenta de Tik Tok por si quieres saber un poco más sobre él.

Actúa en solo tres segundos

Entre sus virtudes destacan su eficacia y rapidez. Por un lado, su pulverización microfina crea un acabado a prueba de manchas o transferencias a otras superficies: consigue un eyeliner perfecto o una base de maquillaje que no manche la ropa y no te preocupes por el contacto de las gafas con la piel.

Y, por otro lado, en tan solo 3 segundos, su ligera aplicación sella y prolonga la duración del maquillaje durante todo el día sin dejar marcas de agua, gotas o sensación de pegajosidad.

¿Por qué actúa tan rápido?

Básicamente, esta bruma microfina es más ligera que los espráis convencionales y se seca más rápidamente. Una vez aplicada en el ángulo correcto, una sola pulverización es suficiente para cubrir todo el rostro en una aplicación amplia y uniforme.

Fija tu maquillaje hasta 36 horas

¿Cómo se presenta el 2026 a nivel social?, ¿te esperan muchos eventos? Este fijador es ideal para esas ocasiones especiales en las que necesitas un maquillaje impecable que no se eche a perder. De hecho, fija tu maquillaje hasta 36 horas para que luzcas perfecta en cualquier boda, graduación o fiesta.

El 3-Second Setting Mist de L’Oréal se ha puesto a prueba en más de 100 mujeres y estos han sido los resultados:

El 97% de las mujeres confirman que después de usarlo no había ni rastro de maquillaje en camisetas blancas.

El 90% de las mujeres afirma que el espray no deja restos de agua.

El 90% de las mujeres afirma que el espray se seca al instante y fija el maquillaje.

El 91% de las mujeres declara que después de usar el spray, su maquillaje dura hasta 36 horas.

¿Cómo se aplica?

Es de fácil aplicación, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Maquillarte para esa ocasión especial. Mantener el producto a 30 cm del rostro y cerrar los ojos y la boca. Agitar bien y pulverizar con movimientos circulares para asegurar una aplicación uniforme. Dejar secar durante tres segundos.

El espray fijador no altera el aspecto del maquillaje y deja un ligero acabado satinado en la piel. Su fórmula infalible es resistente al agua, la humedad y la transpiración.

Preguntas frecuentes sobre este espray fijador de maquillaje de L’Oréal

¿Cuánto tiempo dura el efecto de este fijador de maquillaje?

Mantiene el maquillaje perfecto hasta 36 horas. Es resistente al agua y al sudor y no mancha ni transfiere a otras superficies.

¿Es fácil de usar?

Sí, con una sola pulverización es suficiente para cubrir todo el rostro.

¿Cuándo debo aplicar el espray sobre el rostro?

Para obtener mejores resultados, se recomienda esperar a que el maquillaje se haya secado antes de empezar a pulverizar.

