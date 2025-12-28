5 ‘sprays’ fijadores que harán que tu maquillaje esté intacto durante horas (y no secan la piel)

Opciones superventas que arrasan por sus eficaces resultados: sellan a la perfección.

Fórmulas de L’Oréal, Nyx o Maybelline: larga duración, acabado natural y satinado, sin manchas ni transferencias

Corrector para cubrir imperfecciones, colorete para un toque natural, iluminador para dar brillo al cutis, máscara de pestañas para aportar volumen y una mirada profunda… Cada paso es parte del ritual, pero nada funciona si no se sella correctamente. De la mano de los polvos de Huda Beauty, es aquí donde entran en juego los sprays fijadores.

No es ningún secreto: la fijación es el truco número uno para un maquillaje perfecto. Estos cinco sprays, de marcas como L’Oréal, Maybelline New York o Nyx, destacan por sus resultados y arrasan en ventas.

El más vendido: Infaillible 3-second Setting Mist, de L’Oréal

Ofrece hasta 36 horas de fijación, se seca en tres segundos y no deja manchas ni transfiere. Su nombre, traducido como infalible, refleja su promesa: un maquillaje que permanece impecable y lo resiste absolutamente todo. Testado bajo control dermatológico, este spray fijador cuenta con una bruma ligera que cubre el rostro de manera uniforme y deja un acabado satinado y luminoso.

34% de descuento, ahorra 3,90 euros.

AMAZON

Más de 100.000 reviews: Setting Spray, de Nyx

Otro superventas que ocupa los primeros puestos del ranking entre los compradores. ¿La razón? Ofrece un sellado de larga duración con un acabado mate que mantiene el maquillaje impecable durante horas. Su fórmula vegana es ideal para las pieles grasas que buscan reducir los brillos.

31% de descuento, ahorra 2,99 euros.

AMAZON

Para los que buscan una opción asequible: Fix & Last Keep It Perfect, de Essence

Essence destaca por su excelente relación calidad-precio y este setting spray se ha convertido en un auténtico bestseller. Su pulverizador actualizado y mejorado permite cubrir el rostro de manera más uniforme, con un efecto natural que sella todo el maquillaje.

Ahora con un 14% de descuento.

AMAZON

Con una fórmula hidratante: Hyaluronic Fix, de Makeup Revolution

Este spray mantiene el maquillaje en su lugar durante horas mientras hidrata la piel gracias a su fórmula con hialuronato de sodio. Penetra desde el interior y retiene el agua, así consigue proporcionar un aspecto saludable, natural y fresco.

25% de descuento, ahorra 2,01 euros.

AMAZON

Hasta 16 horas de sellado: Lasting Fix, de Maybelline New York

Adiós calor, humedad, sudor, matices aceitosos o brillos, este spray lo fija todo a la perfección y elimina cualquier riesgo de manchas, difuminados o maquillaje derretido. Maximiza el efecto y prolonga la duración, lo que da como resultado un acabado mate, uniforme e impecable durante todo el día.

AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los sprays fijadores

¿Cuánta cantidad de producto contiene cada envase?

Infaillible 3-second Setting Mist, de L’Oréal: 75 ml.

Setting Spray, de Nyx: 60 ml.

Fix & Last Keep It Perfect, de Essence: 50 ml.

Hyaluronic Fix, de Makeup Revolution: 100 ml.

Lasting Fix, de Maybelline New York: 100 ml.

¿Qué diferencia hay entre polvos o spray?

La principal diferencia está en el efecto final. Los polvos matifican y crean un efecto “filtro”, mientras que los sprays ofrecen un acabado más natural y luminoso.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.