La región de los Cárpatos: Rumanía entre cultura y tradiciones

La gran cadena montañosa de los Cárpatos abarca más de 1.500 kilómetros y un total de ocho países de Europa Oriental: Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Ucrania, Rumanía y Serbia. Todos ellos comparten parte de estos montes llenos de desconocida belleza. Rumanía es uno de los países donde los Cárpatos tienen más presencia y donde se preservan algunos de los bosques primarios más majestuosos.

Las montañas despliegan todo su esplendor rodeando lugares como Transilvania, uno de los destinos turísticos por excelencia del país. Los Cárpatos, que comienzan cerca del río Danubio cerca de Bratislava, y finalizan cerca de Orşova, en Rumanía, cuentan con una fauna muy diversa y abundante, sobre todo en Transilvania. Es por ello que esta región es un importante destino para aquellos que buscan ver fauna salvaje.

En los Cárpatos, viven más de 5.000 osos pardos, 3.000 lobos, 2.000 linces y numerosos gatos monteses. Jabalíes, bisontes y urogallos forman parte también de las especies que viven y se esconden en estos bosques, que llegan a cubrir una superficie de 250.000 hectáreas en el país. Estos son a menudo —como sucede en otras partes del continente— amenazados por la mano del hombre y el cambio climático, de ahí que la labor conservacionista en parques nacionales como el de las montañas Făgăraş es tan relevante. Concretamente, sus montañas albergan el hábitat alpino continuo más grande de Rumanía, con un 75% aún cubierto de bosques de abetos y caducifolios. Un santuario para 66 especies endémicas y 107 especies raras de plantas y animales incluidas en la lista de la Unión Europea.

El oso, uno de los habitantes de los montes Cárpatos. Bill Coster (Alamy Stock Photo)

Una región llena de historia y tradición

La región de los Cárpatos ha sido a lo largo de los siglos una frontera permeable y rica, que ha sabido fusionar la cultura y tradiciones del norte eslavo con las del sur mediterráneo, desde los tiempos en que fuera la Dacia romana. Asimismo, fue un dique de contención, primero contra los tártaros, más tarde frente a la onda expansiva del islam. Muchos de sus monasterios, además de protegerse como auténticas fortalezas, se cubrieron de arriba abajo con pinturas murales, tanto en su interior como en el exterior, lo que les ha valido el título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Su relativo aislamiento favoreció que allí se ubicaran leyendas tan fértiles como la del Conde Drácula —la novela de Bram Stoker ha sido llevada más de 200 veces al cine—, y también que llegaran a nuestros días ciudades medievales casi intactas, castillos y catedrales, costumbres, comidas y paisajes con todo el sabor de lo auténtico y primordial. Te proponemos aquí una inmersión mágica de los sentidos en un territorio todavía virgen, que puede combatir la rutina de los tópicos negativos e injustos.

Nos adentramos en los Cárpatos, siguiendo un itinerario exclusivo trazado por EL PAÍS Viajes. En este viaje a Rumanía, que guiará el experto en viajes y divulgador, David Botello, conoceremos el alma del este europeo. El recorrido, que tendrá lugar el 28 de marzo de 2026, se desarrollará durante nueve días y permitirá visitar sitios como el castillo de Peleș, el famoso castillo de Drácula, la iglesia fortificada de Prejmer, el Monasterio de Moldovița o el Monasterio de Voroneț, entre otros.

El emblema de Transilvania, el misterioso castillo de Bran. Iosif Lucian Bolca (Alamy Stock Photo)

Transilvania, el corazón de los Cárpatos y sus ciudades más importantes

Como decíamos, Transilvania, que está rodeada por los Cárpatos, es la región más famosa de Rumanía. De ahí que sea el lugar principal para descubrirlos. La primera parada será Sinaia, donde se encuentra el castillo de Peleș, construido a mediados del siglo XIX al estilo neorrenacentista alemán y considerado uno de los castillos más bellos del mundo. A pocos kilómetros, Bran desvela otro de sus lugares más legendarios: el castillo de Drácula. Este fue construido a finales del siglo XIV por los sajones de Transilvania y sirvió como aduana entre Transilvania y Valaquia durante muchos siglos.

Entre las ciudades más importantes de los Cárpatos se encuentran Brașov y Sibiu. La primera es conocida como la “Corona de Transilvania”. En su casco antiguo, muy bien conservado, las atracciones históricas y culturales principales se van descubriendo al viajero: la Plaza del Consejo, la iglesia de San Nicolás, la iglesia Negra y la fortaleza de Brașov son algunas de las más importantes.

Sibiu y su catedral. Silvan Bachmann (Alamy Stock Photo)

Sibiu, por su parte, fue colonizada por los sajones alemanes en el siglo XII y, como Brașov, hace gala de un maravilloso casco antiguo con coloridas casas, grandes plazas y muchas leyendas. Desde la Plaza Mayor, donde se puede admirar la iglesia católica y el palacio Brukenthal, se puede ir caminando hasta la Plaza Menor, el Puente del Mentiroso y la Plaza Huet.

Hay otras ciudades que también destacan en los Cárpatos como Bucovina, famosa por sus monasterios pintados, construidos en la Edad Media por poderosos gobernantes rumanos. Los más importantes son el monasterio Moldovița, el Sucevița y el de Voroneț, que fue construido a finales del siglo XV por Esteban el Grande y es mundialmente conocido como la “Capilla Sixtina del Este” debido a sus impresionantes pinturas interiores y exteriores con un intenso tono azul.

Cruzando los Cárpatos sobre el paso de Borgo, Târgu Mureș conserva un gran patrimonio monumental en Transilvania, ya que cuenta con una mezcla de las culturas rumana, alemana y húngara. El Palacio de la Cultura, del siglo XIX, y el palacio de Apolo, construido en estilo barroco, el edificio de la Antigua Prefectura, del siglo XVIII, y la Catedral Ortodoxa, que alberga el área pintada más grande de una iglesia ortodoxa de Rumanía, son algunos de sus principales sitios para visitar.

El pueblo de Biertan con su iglesia fortificada. Sorin Colac (Alamy Stock Photo)

Los pueblos de los Cárpatos y Transilvania

En el pequeño pueblo de Prejmer se encuentra la iglesia fortificada que fue construida por los caballeros teutónicos a principios del siglo XIII y está catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la fortificación se pueden ver 272 habitaciones, una para cada familia de la aldea, una iglesia acabada en 1225 y una escuela. Si destaca por algo la región, es por sus paisajes: una parada en el Lago Rojo y una visita al Cañón Bicaz con su espectacular camino a través de las rocas, demuestran que la belleza de los montes Cárpatos es inagotable.

Por su parte, Sighișoara no es un pueblo, pero sí una pequeña ciudad medieval. Sin duda, otro de los encantos de la región de Transilvania, que ya existía desde el siglo XII, y que tiene una fortaleza medieval con nueve torres que la hace especialmente encantadora a la vista. Su centro histórico está dentro de la lista de la Unesco desde 1999, y no nos extraña, ya que es una de las pocas ciudadelas de su estilo aún habitadas del mundo. Quédate con la imagen icónica de su torre del reloj antes de marchar.

Por último, gracias a EL PAÍS Viajes y al itinerario diseñado para el mes de marzo de 2026, nos acercamos al pequeño e idílico pueblo de Biertan y su magnífica iglesia fortificada. Se trata de unos de los pueblos sajones con iglesias fortificadas en Transilvania, todos ellos inscritos en la lista de Patrimonio de la Unesco desde 1993. Este pueblo está rodeado de los bosques primarios, que hacen de la región de los Cárpatos, una de las más ricas en biodiversidad de Europa.

