Una obra de artesanía para sus pies

La exposición 'Sneakers Unboxed' que acoge estos días el Museo del Diseño de Londres confirma lo que se lleva gestando desde hace años entre bambalinas: la zapatilla de deporte es el nuevo objeto de deseo. Con reventas astronómicas y colaboraciones de culto (Yayoi Kusama, Damien Hirst o Keith Haring entre muchos), las casas de moda no han dudado en incluir su suela entre bolsos de lujo y prendas selectas. Loewe se suma ahora a la fiebre por la 'sneaker' con el lanzamiento de Loewe x On. Esta colección cápsula en colaboración con la marca de alto rendimiento On pone el foco en la sostenibilidad en 13 zapatillas fabricadas con técnicas artesanales como el bordado japonés 'sashiko' o el efecto mármol de la suela. Precio: a partir de 320 euros. Disponible en tiendas Loewe y loewe.com.