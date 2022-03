5

Liliane, entrenando en el club Avenir

Entré en el kárate porque llevaba a mi hermano pequeño a entrenar y mientras le esperaba, me puse también a practicar. Mi primera competición fue en el campeonato nacional y gané la medalla de oro. En 2018 me nombraron la mejor deportista en Burkina. He ganado 25 medallas y mi carrera me ha permitido obtener una beca; de hecho, es la primera vez que el Gobierno da una beca especial para una deportista por su recorrido.

En mi club somos unas 30 chicas, pero los entrenadores son todos hombres. Hay gente que nos insulta, que nos dice que hacemos esto porque no queremos asumir las responsabilidades en el hogar. Cuando te casas, se supone que abandonas lo que has hecho en tu juventud para concentrarte en el matrimonio. Pero yo no lo voy a dejar. El kárate me ha permitido conocer a gente, viajar y forjarme una mentalidad de combate y responsabilidad. Creo que las deportistas transmitimos una energía especial. En el tatami, tengo que destacar y, al final, acabas haciendo lo mismo en tu propia vida.

En la universidad, me han elegido delegada e incluso una vez estuve en la asamblea nacional y saludé al presidente. La gente reconoce mi dinamismo y esto me lo ha dado el deporte. Todo mi problema es la falta de apoyo financiero para poder evolucionar…. Me gustaría encontrar ayuda económica para avanzar