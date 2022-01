6

¡Zas! a las moscas

El diseño español que brotó en los años cincuenta no se entendería sin la figura de Miguel Milà, que renunció a ser arquitecto para convertirse en maestro artesano. Inventor de soluciones estéticas para problemas cotidianos, Milà fabricó este matamoscas tras el enfado de mujer por intentar exterminarlas él mismo con una pala. “Haré un matamoscas elegante para que no me puedas criticar”, fue su respuesta; y este objeto creado con caña de bambú y cuero, el resultado. Precio: 89 euros en llopmadrid.com y Llop Madrid (San Pedro, 9).