Memory, natural de Malawi y de 40 años, sostiene a su bebé, el cuarto y último de sus hijos. Esta mujer sostiene que las migrantes sin recursos se ven en ocasiones sometidas a la violencia machista dentro de sus hogares, pero que no pueden marchar por la falta de recursos. También señala que uno de los mayores problemas de la gente de su comunidad es la barrera idiomática: muchos ciudadanos de Malawi que emigran a Sudáfrica no saben inglés ni ninguna de las otras lenguas del país, por lo que cuando van al médico no saben cómo hacerse entender.