En la tradición mauritana se torturaba físicamente a las jóvenes para obligarlas a comer y ganar peso. Entre otras costumbres, a las mujeres les ponían grandes tobilleras. Hasta que las muchachas no llenaban el diámetro deseado, no estaban listas para el matrimonio. Luego seguían atiborrándolas hasta que alcanzaban las formas esperadas. Actualmente, las mentalidades están cambiando y los hombres ya no buscan mujeres obesas, pero inconscientemente el sobrepeso sigue considerándose un criterio de belleza.