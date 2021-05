7

Salimatu Embalo, de 26 años, con su hijo Tcherno Kachide Balde, de cuatro. “Nació con fiebre y nunca estaba bien. Empecé a notar que no sujetaba la cabeza y un médico me dijo que necesitaba fisioterapia”, recuerda. Aquel doctor que le habló de que el niño podía mejorar era un vecino y uno de los especialistas del centro de la ONG Aida. “Otras personas me decían que no era una persona, pero no sucumbí a un tratamiento tradicional”.