8

Esta dificultad no es el único problema que han afrontado. Durante la pandemia, se acercó a esta comunidad un grupo de supuestos empresarios que les prometieron vender en la capital sus productos. Ellas se alegraron y dieron todo lo que tenían tejido hasta entonces. Al menos medio centenar de huipiles. Estos hombres nunca volvieron con el dinero. “Ya no nos fiamos de nadie”, cuenta Mirian Chá. Esta artesana de 19 años se ha planteado abrir una cuenta de Instagram o de Facebook para hacer pedidos en internet, pero teme que no funcione. La conexión no es muy estable y no todas las mujeres tienen teléfonos. En la imagen, Lidia Isabel Chaj, de 28 años, y Vilma Yolanda Xolmay, muestran las prendas de 600 y 200 quetzales (65 y 21 euros), respectivamente.