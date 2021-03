8

Elena Anaya

Su desprejuiciado papel en Lucía y el sexo no pasó desapercibido en Hollywood, que la reclamó para interpretar a una de las tres novias vampiras de Drácula en Van Helsing (2004). La crítica no fue muy amable, pero la cinta recaudó más de 300 millones de dólares. Una cantidad mareante a la que no se acercaron sus siguientes proyectos, las más íntimas Entre mujeres junto a Meg Ryan y Kristen Stewart —donde tenía el cinéfilo nombre de Sofía Buñuel— e Infiltrado con Bryan Cranston. Pero volvió a superar aquella cifra con su siguiente proyecto en Hollywood, Wonder Woman, que con más de ochocientos millones de dólares de recaudación se convirtió en la película-evento de la temporada de 2017. La directora Patty Jenkins, fan de Almodóvar, la convirtió en la villana de la superproducción con caracterización homenaje a La piel que habito incluído. "A Hollywood se llega trabajando y he dicho que no a proyectos con los que no me identifico o porque sentía que no era lo mejor que podía hacer”, declaró durante la promoción de Saving Grace, en la que compartía pantalla con Julianne Moore. Asimismo, ha dicho que sí a papeles controvertidos: aceptó trabajar con Woody Allen en un momento en el que la industria norteamericana le dio la espalda (en la reciente Rifkin's Festival), a pesar de que sus amigos le aconsejaron lo contrario e incluso sus representantes le advirtieron lo peligroso que podía ser para su carrera. Anaya ha afirmado que volvería a trabajar con él, aunque como declaró a Buenafuente durante la promoción de la película, Allen le dijo más de una vez que era “la peor actriz de la historia del cine". En la imagen, Elena Anaya (cuarta desde la izquierda) en al estreno de Wonder Woman en Los Ángeles.