"Ahora tenemos 42 residentes (repartidos en los cuatro años de residencia), 30 en el Hospital Central de Beira y los demás en Maputo porque hay rotaciones que no se pueden hacer en el centro, por ejemplo, los de pediatría no pueden hacer neuropediatría, cardiología pediátrica o cuidado intensivo pediátrico en Beira. Los de Ortopedia no hacen trasplantes de cadera aquí; y los de cirugía no hacen torácica ni vascular", explicaba el doctor Cebola en marzo de 2020. Un año después, están a punto de estrenar zona de neonatología gracias a las obras de mejoras.