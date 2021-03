Las mejores arroceras eléctricas para el hogar

Nuestra experta ha elegido el modelo Russell Hobbs Cook@Home 19750-56 como la mejor arrocera de esta comparativa. Destaca por su cuidado diseño, por su limpieza sencilla y por sus buenos resultados de cocción.

De grano redondo, integral, largo, basmati… Estos son algunos de los tipos de arroz más conocidos que puedes cocinar. Lo que sucede es que preparar un buen arroz no siempre es fácil, porque tienes que estar pendiente, por ejemplo, de ajustar la cantidad de agua necesaria para que no se pegue o de los tiempos de cocción si no quieres que quede demasiado duro o pasado. Por suerte, las ollas arroceras eléctricas te ayudan a solventar estos inconvenientes para que disfrutes de un delicioso arroz en su punto perfecto.

¿Cómo se usa la arrocera eléctrica?

Las propuestas elegidas para esta comparativa demuestran que la utilización de estos electrodomésticos es muy sencilla. Incluyen una cubeta donde hay que echar el arroz que se desea cocinar y, en cuanto a la cantidad de agua, basta con seguir las indicaciones que sugieren los fabricantes; en función de cuánto arroz se cuece, necesitas una u otra medida. A continuación, conectas la arrocera a la corriente eléctrica y pulsas el botón de encendido. Al cabo de unos instantes, seleccionas el control cocinar, que se representa con la palabra “Cook”. Cuando ya esté cocido y la máquina haya absorbido toda el agua, se apagará automáticamente, sin dejar escapar el calor.

¿Cuánto tarda una arrocera?

El tiempo de cocción es el habitual: en unos 20 minutos aproximadamente tienes listo tu arroz.

¿Qué arrocera comprar?

Se han seleccionado cuatro modelos. Son los siguientes: Clatronic RK 3566 (8), Orbegozo C0 3025 (8), Princess 271950 (8,25) y Russell Hobbs Cook@Home 19750-56 (9). Estas son algunas de las características valoradas durante la realización de las pruebas:

-Diseño: Con especial atención a la calidad de la construcción, los acabados y los materiales.

-Capacidad: No todas las ollas poseen la misma capacidad; así que, dependiendo de tus necesidades y de si sois una familia grande o pequeña, necesitarás un modelo u otro.

-Potencia: Aunque una potencia mayor conlleva tiempos de cocción más rápidos, el consumo energético también lo es. Las ollas arroceras de gran tamaño tienen una potencia superior que las de dimensiones medianas y pequeñas.

-Experiencia de uso: Si la arrocera ofrece un buen rendimiento. ¿Cómo queda el arroz? ¿El punto es el adecuado o, por el contrario, queda apelmazado?

-Otros: Facilidad de limpieza e incorporación de funciones adicionales, como mantenimiento del calor, apagado automático o protección contra la ebullición. También si permite la elaboración de otros alimentos, el tipo de adherencia de la cubeta y si ensucia mucho la arrocera sobre la superficie donde se coloque.

¿Cuál es la mejor olla arrocera?

A lo largo del último mes, hemos utilizado estas cuatro arroceras para preparar, sobre todo, dos tipos de arroz blanco (de grano largo y redondo), que luego hemos usado como acompañamiento de otras elaboraciones, como verduras, pollo y carne guisada. Esto nos ha permitido comprobar cómo funcionan, la adherencia de sus cubetas internas, qué tal queda el arroz que preparan y si la limpieza del electrodoméstico, una vez terminas, es fácil o no. Dado que el arroz es un alimento que desprende una gran cantidad de almidón, en esta ocasión, y dado el tipo de elaboración elegida, se lavó previamente antes de cocinarlo.

El modelo ganador ha sido la arrocera eléctrica Russell Hobbs Cook@Home 19750-56. Esta propuesta equilibra muy bien los criterios utilizados en su análisis. Destaca sobre todo por su cuidado diseño, fácil limpieza, lo bien que queda el arroz y la posibilidad de utilizarla como vaporera, con resultados igual de positivos.

Arrocera Russell Hobbs Cook@Home 19750-56: nuestra elección

En el diseño se desmarca de su competencia ligeramente, no tanto por la calidad de sus materiales —son prácticamente idénticos, de acero inoxidable principalmente—, sino por el acabado y el cuidado de sus detalles. Esto hace que su carta de presentación resulte la más atractiva de todas. La arrocera, que comparte con el modelo Princess 271950 capacidad (1,8 litros) y potencia (700 vatios), ha logrado la puntuación más alta de la comparativa gracias a los buenos resultados que ofrece.

Ficha técnica Capacidad: 1,8 litros Potencia: 700 vatios Funciones automáticas: mantenimiento del calor y apagado Dimensiones: 284,5 x 284,5 x 229,9 mm Peso: 2,7 kg Otros: bandeja para cocinar al vapor, espátula y vaso medidor

De un lado, la textura del grano cocido deja buenas sensaciones en el paladar y el sabor queda rico. Además, te haces rápidamente con las medidas de arroz y agua que mejor funcionan: al cocinarlo, al igual que hicimos con el resto, echamos un pequeño chorro de aceite sobre su cubeta que, por cierto, ofreció el mejor grado de adherencia de todas.

De otro, destacar que aprovecha realmente bien la potencia antes indicada, no solo con su función como arrocera, sino la posibilidad de cocinar también al vapor otros alimentos, como carnes y verduras, gracias a la bandeja adicional incluida. En su manual de instrucciones se ha añadido una tabla de cantidades y tiempos de cocción de utilidad, así como otras recomendaciones que conviene tener en cuenta. Su función automática de mantenimiento del calor resulta muy efectiva. Mientras, la limpieza del electrodoméstico es sencilla y desprender, por ejemplo, los restos de almidón, no supone ninguna dificultad, por lo que se completa de forma rápida.

Lo mejor: Diseño cuidado y buena experiencia de uso. Lo peor: La bandeja vaporera no incorpora asas. Conclusiones: Se trata de una arrocera que cocina muy bien, tanto el arroz como las verduras, que puedes preparar en la bandeja adicional para el vapor. Su potencia de 700 vatios realiza un buen desempeño y la limpieza del electrodoméstico es sencilla.

Compra por 33,59€ en Amazon

Arrocera Princess 271950: la alternativa

A diferencia del resto, es la única que no funciona como olla vaporera también. Sin embargo, su fabricante indica que se puede emplear para otras elaboraciones, como un pastel de chocolate o de avena. Lo primero que debes saber es que, al igual que la propuesta de Russell Hobbs, ofrece una capacidad de 1,8 litros.

Se pueden preparar hasta diez raciones (incluye un medidor de plástico, así como una espátula y cuchara), y su funcionamiento sigue la mecánica de las otras arroceras. Introduces en la cubeta extraíble (está fabricada en aluminio) el arroz a cocer y lo rellenas con agua. Para calcular la cantidad de líquido que necesitas, lo mejor es guiarse por las marcas que indica el electrodoméstico. A continuación, conectas la fuente de alimentación y el botón de encendido. El control “WARM” se enciende en naranja y la arrocera empieza a cocer cuando bajas la palanca de control para activar la posición “COOK”. Al finalizar el proceso, el control “WARM” se activa nuevamente para mantener caliente el arroz.

Al principio, quizás el resultado no sea el que esperas; pero a medida que la utilizas y vas probando con las cantidades de agua, pronto le coges el truco. La máquina funciona bien y, en cuanto al arroz, su textura ha sido una de las que más nos ha gustado. También su graneado. Otras características a señalar son la protección contra el sobrecalentamiento y la ebullición en seco, que evita que el arroz hierva y se queme ante la falta de agua.

Compra por 35,04€ en Amazon

Arrocera Orbegozo C0 3025: mejor relación calidad-precio

Esta olla arrocera es la opción más económica de la comparativa. No obstante, esto no le impide ofrecer una interesante relación calidad-precio si valoras que sus materiales de fabricación (acero inoxidable y aluminio) prometen una óptima resistencia y durabilidad. O el vidrio templado de la tapa. También su rendimiento, a pesar de que ofrece una potencia ligeramente inferior a sus competidoras, que se sitúa en los 400 vatios. Como otras arroceras de esta clase, incluye una cuchara y un vaso medidor.

Su funcionamiento es muy sencillo: así, solo tuvimos que seguir los pasos que dimos con el resto de electrodomésticos para cocer el arroz y tenerlo listo en unos 20 minutos aproximadamente. Cada vez que la usas, puedes echar un máximo de cinco vasos medidores porque su capacidad es de un litro. ¿Qué tal el arroz? Consigue un puntito que nos ha gustado y, además, no queda suelto. Tampoco se quema, gracias a que incorpora un sistema de protección contra la ebullición en seco, que brinda buenos resultados. La adherencia de la olla es buena. Incluye, por otro lado, una función que mantiene el calor y otra que apaga automáticamente el electrodoméstico. Además de arrocera, también es vaporera. Viene con este accesorio y ambas funciones se pueden utilizar a la vez.

Compra por 27,68€ en PcComponentes

Arrocera Clatronic RK 3566

Su color blanco enseguida llama la atención y viene con tres extras: una cuchara, un vaso medidor y un accesorio vaporera, ya que la olla, además de utilizarse como arrocera, permite la cocción de distintos alimentos al vapor, como pescados, verduras, patatas, huevos y más. Para ello, en su manual de instrucciones se incluye una tabla donde puedes consultar cantidades, tiempos de cocción y agua para cada uno de ellos. Lo mejor es tomar esta tabla como una estimación e ir ajustando estos valores a tus necesidades y a cómo te gustan más los alimentos.

Con una potencia de 700 vatios, su funcionamiento no reviste tampoco ninguna complicación y puedes cocinar entre tres y diez vasitos de arroz. En total, es posible cocer hasta 1,3 kg; aunque, según nuestras pruebas, no recomendamos llegar hasta este límite: es preferible rebajar esta cantidad. Aunque el arroz no queda en el punto que sí consiguen otras propuestas de la comparativa, el resultado no desmerece. En este modelo, la regla que indica que por cada parte de arroz necesitas verter dos partes de agua, aproximadamente, es la fórmula que mejor funciona. Se agradece que incorpore una función de mantenimiento del calor. La calidad del recubrimiento antiadherente del recipiente extraíble donde se cocina es mejorable.

Compra por 38,90€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 01 de marzo de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.