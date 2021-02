13

TEJERO: "ARMADA QUERÍA UNA POLTRONA". En su conversación con García Carrés, Tejero acusa a Armada de querer únicamente "una poltrona" y expresa su inquietud por qué ocurre fuera del Congreso. ¿Sabes lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano? Que él no se mete contra España, que eso son asuntos internos de España", le dice Carrés. "Ah, me parece muy bien Norteamérica. ¡Sí señor!Que no se meta que esto lo arreglamos entre nosotros", le contesta Tejero.A continuación, Carrés le pone a su esposa por otro teléfono porque está muy preocupada. "¿Qué le pasa a mi niña?", pregunta Tejero. "No, hombre no. No va a haber sangre, hija mía", le dice.