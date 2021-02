8

Mario, 13 años: “Más tarde me enteré de que habían sido guardias civiles, y, poco a poco, empezó a entrarme miedo de que pasara lo que había pasado hace 40 años. Pensé que la democracia se había ido al carajo”. Esther, 10 años: “En las noticias de televisión, de muy tarde, salían hablando dos personas. Cuando nos contaban las cosas ocurridas, lo decían como asustadas, como si algún militar les estuviera apuntando con una pistola, por si acaso decían algo no normal”. Raúl, 14 años: “Puse la radio y fue entonces cuando empecé a coger un punto la onda de lo que pasaba... Aquel día me pegué a la radio, no hice los deberes y me acosté con la radio hasta quedarme dormido con la radio encendida”.