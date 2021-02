FOREO Luna 3 Men, el masajeador y limpiador facial para ellos que será el regalo perfecto este San Valentín

Soy una auténtica adicta a los dispositivos de belleza. Lo conté ya aquí una vez, cuando me hice con el último lanzamiento de FOREO y me monté mi propio spa en casa. Así que esta vez he ido más allá y he comenzado a "convertir" a quienes están a mi alrededor. Y lo he hecho empezando con una apuesta fuerte: el limpiador y masajeador facial masculino LUNA 3.

Resulta que el pasado verano, tan raro e inusual, pude hacer un viaje con uno de mis mejores amigos y algo llamó mi atención: cada noche, cuando yo realizaba mi rutina facial diaria y mi limpieza de cara, me miraba obnubilado y me pedía que le prestara mis productos y cepillo limpiador: era el FOREO LUNA 3, que te deja la piel suave, radiante y limpia como ningún producto desmaquillante en solitario es capaz de hacer. Aquel ritual de cada día le daba mucha envidia y le hacía querer cuidarse la piel como hacía yo. Y he de confesarlo: lo entiendo porque es tremendamente placentero y relajante.

Así que, por su cumpleaños, decidí que un FOREO para él era el mejor regalo que le podía hacer. Acerté con la idea y mi amigo no solo está encantado con su nueva rutina facial adaptada a sus necesidades… sino que además me lo ha contado para que yo pueda trasladaros, aquí mismo, por qué este limpiador facial eléctrico es el regalo perfecto para vuestras parejas este San Valentín.

Compra por 199€

6 razones por las que lo elegí

1. Porque es el limpiador más potente

FOREO Luna 3 Men funciona con pulsaciones T-Sonic (patentadas por la marca). Ofrece hasta 16 intensidades y 8.000 pulsaciones por minuto para conseguir una limpieza profunda y muy eficaz que, además, suaviza la zona de la barba y hace que el afeitado sea más sencillo y seguro. ¡Y permite hasta 650 usos por cada carga!

2. Porque también ofrece masajes antiedad

Todo lo anterior hace que sea un dispositivo dos en uno: además de limpiar, cuenta en su cara trasera con unas curvas concéntricas que ejercen un masaje facial reafirmante sobre el rostro para reducir las líneas de expresión.

3. Porque es higiénico y seguro

Está fabricado en la misma silicona de grado médico que el resto de dispositivos de FOREO y eso es un plus: es súper resistente a las bacterias y 35 veces más higiénica que los filamentos de pelo o nylon que tienen otros dispositivos (ojo, aunque es silicona, no contiene sulfatos ni BPA). Además, por su color negro es muy sencillo mantenerlo limpio por la facilidad que este color aporta a la hora de ver la suciedad o el producto acumulado.

4. Porque tiene un diseño único

El color negro es perfecto para ellos y el dispositivo, por su diseño, apto para todo tipo de piel y capaz de funcionar sobre la barba: gracias a unos filamentos un 30% más largos para llegar a zonas de difícil acceso y un 25% más suaves para deslizarse sobre piel y barba sin tirones ni irritaciones.

5. Porque se conecta a la App de FOREO

El lado tecnológico suele ser un plus para los chicos. Y FOREO Luna 3 Men se sincroniza automáticamente con la aplicación de la marca para que, desde ella, puedas controlar el masaje o la limpieza y regular las intensidades que deseas que aplique en cada zona del rostro.

6. Porque es cómodo y fácil de usar

Aunque se conecte de forma sencilla con la aplicación, no es necesario hacerlo: simplemente con apretar el único botón que presenta, él solo se enciende y realiza el tratamiento seleccionado. Además, su superficie, más grande que la de otros dispositivos, permite una limpieza más cómoda y efectiva. Otro plus: permite programar limpiezas de uno, dos o tres minutos, por si hay momentos en los que se necesite más rapidez.

Compra por 199€

Cómo se usa y por qué ha conquistado al público

"He seleccionado intensidad 10, un poco más de la mitad, y duración de 120 segundos. He notado la piel más limpia que nunca, renovada y tersa. Después he aplicado un sérum hidratante y creo que nunca antes había notado así su efecto refrescante y calmante", me contaba mi amigo después de utilizar FOREO Luna 3 Men por primera vez.

Los resultados son reales -lo certifica su experiencia y también la mía-, la limpieza que ofrece más profunda que nunca -lo avala el éxito de la firma- y, sobre todo, el cuidado y la dedicación que ejerce un dispositivo así sobre la piel, lo más parecido a un tratamiento profesional de limpieza y masaje. Para experimentar lo mismo, úsalo así:

1. Humedece tu rostro y aplica tu limpiador habitual (en textura gel o espuma) repartido por todas las áreas de la cara.

2. Humedece ligeramente el dispositivo y limpia con movimientos circulares pómulos, frente, barbilla y nariz. Puedes hacerlo por tu cuenta o seguir los pasos que marca la aplicación. Atento, porque los cambios de zona son rápidos y discretos.

3. Cuando termine el tratamiento, aclara tanto el dispositivo como tu rostro solamente con agua. Sécate y continúa con tu rutina facial habitual: los productos penetrarán en la piel como nunca antes.

Compra por 199€

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.