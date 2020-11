FOREO UFO 2: el dispositivo facial que convierte tu casa en un spa, en oferta por Black Friday

Soy una auténtica adicta a los dispositivos de belleza. Quienes me conocen lo saben bien: uso varios de ellos a diario y, desde que probé el limpiador facial de FOREO (mi favorito es LUNA fofo), no falta nunca en mis rutinas de noche y de mañana. Sin embargo, en las últimas semanas, he descubierto un nuevo aliado que se ha convertido rápidamente en mi favorito. Se llama FOREO UFO 2 y es -atención- un aplicador de mascarillas que, en 90 segundos, es capaz convertir tu casa en un spa y hacerte sentir como si acabaras de recibir un tratamiento facial profundo en cabina.

Parece magia, pero no lo es. En la marca sueca son pioneros en innovación y tecnobelleza y eso es, precisamente, lo que representa este nuevo dispositivo: la unión de tres tecnologías perfectas para aplicar y hacer penetrar una mascarilla en tu piel en tiempo récord... y con resultados tan potentes como placenteros.

Cómo funciona y qué tecnologías aplica a la piel

Lo primero que llama la atención de la mayoría de dispositivos de FOREO es que no parecen lo que son. Cuando los ves, rápidamente te conquistan por sus colores vivos y sus detalles lujosos: en este caso, UFO 2 tiene un diseño ergonómico y perfeccionado para adaptarse a una rutina confortable y convertirse casi en una pieza de coleccionista por su belleza.

Sin embargo, y aunque éste sea uno de sus puntos fuertes, en el ranking gana su combinación de técnicas súper avanzadas. Y es que UFO 2 tiene el mayor número de tecnologías de híper-infusión del mercado. Me explico: no solo se nutre de las pulsaciones T-Sonic patentadas por FOREO, sino también de otras que son clave en la aplicación de la mascarilla y que desarrollo a continuación.

8 luces LED de amplio espectro

Para potenciar el poder de las mascarillas que se utilizan junto al dispositivo. Cada luz tiene una cualidad diferente y llega a una capa distinta de la piel, sacando el máximo partido a los ingredientes activos de las mascarillas según éstos lo necesiten. Tal y como explican desde la marca, son estas:

- LED Morada: disminuye la aparición de líneas finas y potencia la luminosidad.

- LED Azul: reduce la aparición de imperfecciones.

- LED Blanca: potencia la firmeza de la piel y reduce la hinchazón.

- LED Cian: calma y alivia la piel estresada.

- LED Verde: ilumina pieles apagadas y unifica el tono.

- LED Amarilla: reduce la apariencia de rojeces y proporciona efecto calmante.

- LED Naranja: revitaliza la piel para conseguir un glow natural.

- LED Roja: potencia la generación de colágeno para un efecto anti-edad.

Termoterapia

El dispositivo calienta ligeramente (pero en tiempo récord) la mascarilla cuando el calor mejora sus propiedades y así consigue que la piel absorba mejor sus ingredientes activos. Potencia y maximiza los resultados alcanzando una temperatura de hasta 45ºC, siempre adecuados al tratamiento correspondiente.

Crioterapia

Capaz de enfriar la piel a su paso hasta los 5ºC de forma inmediata. Aporta una apariencia más firme y poros menos visibles. Además, ayuda a calmar la piel tras los tratamientos y a reducir la inflamación, mientras sella los ingredientes aplicados.

Pulsaciones T-Sonic

Únicas de FOREO y capaces de ofrecer un masaje facial calmante con más de 10.000 pulsaciones por minuto que viajan a través de las capas de la piel. Facilitan la absorción de ingredientes, reducen la tensión muscular del rostro y aportan ese efecto masaje y spa que tanto me ha gustado.

Cómo lo uso y por qué me ha conquistado

Me decidí por él porque es la versión mejorada del primer UFO que FOREO lanzó al mercado hace dos años y que revolucionó la categoría de las mascarillas faciales. En aquel momento, arrasó en el mercado y la marca logró vender hasta 40.000 unidades de la primera generación de UFO en un solo día. Por eso esta vez no me he podido resistir y lo he incorporado rápidamente (y con mucho gusto) a mi rutina de belleza. Lo uso así:

1. Primero, se conecta y enlaza el dispositivo con la App FOREO for you de tu smartphone para ofrecer el tratamiento perfeccionado y adecuado a cada situación.

2. Escaneas la mascarilla (siempre viene una hidratante de regalo al comprar el dispositivo) a través de la App y ella sola programa UFO 2 con la rutina idónea.

3. Colocas la mascarilla -es una sheet mask redonda y adaptada al tamaño de UFO 2 y la sujetas con su anillo transparente.

4. Siempre con el rostro limpio y seco, comienzas el tratamiento y masajeas con movimientos circulares por toda la cara y también el cuello.

5. A lo largo de 90 segundos irás notando cómo cambia la temperatura y el color de las luces adaptándose a la mascarilla y la rutina elegidas.

6. Te relajas en tan solo minuto y medio como si hubieras permanecido una hora en una cabina de masaje.

7. Al terminar, todo el producto está bien repartido y absorbido por la piel, no es necesario continuar masajeando con los dedos como ocurre al usar una mascarilla normal.

Más de 80 euros de descuento en Black Friday

La oportunidad es única teniendo en cuenta que UFO 2 ha salido recientemente al mercado y que no solo cuenta con cinco colores de luz LED más que su primer modelo, sino que también se adapta a la temperatura adecuada cinco veces más rápido y potencia al máximo el poder de las mascarillas aplicadas.

Por cierto, UFO 2 cuenta con un ejército de mascarillas con súper ingredientes y fórmulas avanzadas entre las que podrás seleccionar aquellas que mejor se adapten a las necesidades de tu piel o al momento en el que te apetezca aplicártelas… y relajarte como en un spa.

Durante Black Friday y hasta el 4 de diciembre, el dispositivo cuenta con un 30% de descuento con el que ahorrarás en su compra más de 80 euros (su precio original es de 279 €). ¿Es o no es el regalo de Navidad perfecto para cualquier beauty addict?

