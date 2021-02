Calvin, Smartbox o Tous: regalos y experiencias para tu pareja en un San Valentín inolvidable

Seguro que muchas veces has escuchado a gente criticar esta fecha por su carácter comercial. Sin embargo, están equivocados. San Valentín se celebra el 14 de febrero para conmemorar a un sacerdote del siglo III llamado Valentín. Este sacerdote se opuso al emperador Claudio II y empezó a celebrar matrimonios en secreto para los jóvenes que estuvieran enamorados. El soberano no quería celebrar estos matrimonios ya que pensaba que los solteros sin familia eran mejores soldados. El 14 de febrero Valentín fue sentenciado a muerte y por esta razón, todos los años se celebra el día de los enamorados. Así que, San Valentín es una tradición que viene de muy atrás.

En España también podría considerarse tradición el dejar la elección del regalo para el último día. Si este año quieres cambiar eso y buscar el mejor regalo con tiempo, en este artículo encontrarás las mejores ideas. No solo para parejas, sino también para amigos e incluso familiares. Ya que cada vez es más normal celebrar el amor en todas sus vertientes, no solo la romántica. Regales a quien regales, en EL PAÍS Escaparate hemos querido reunir las mejores ofertas para que ahorres en la compra del obsequio ideal.

• Díselo con flores

¿A quién no le gustan las flores? Dan un color especial al hogar y dejan un aroma especial para recordar a la persona que las regala. Aunque es uno de los regalos más típicos para San Valentín, un buen ramo de flores nunca pasa de moda. Sabemos que en estas fechas pueden subir los precios, por eso te dejamos las mejores ofertas en floristerías online.

Colvin

Colvin es una de nuestras floristerías online favoritas y para demostrarlo tenemos un código de descuento exclusivo de 12% que podrás aplicar a toda la web. Por supuesto, nosotros te recomendamos que revises la sección de San Valentín porque si eres más de plantas que de flores también encontrarás artículos de tu interés. ¡Y recuerda revisar la fecha de entrega!

Interflora

En Interflora siempre tienes opciones para ahorrar unos euros en la compra de flores. Una opción segura son las rosas, tradicional pero elegante y pasional. Si prefieres buscar otras opciones te recomendamos la sección de Amor y Pasión. Para conseguir un descuento solo tendrás que aplicar uno de nuestros códigos, con el exclusivo tendrás 7 euros de rebaja.

Floraqueen

El rojo predomina en la colección de San Valentín de Floraqueen. Podrás pedir estos ramos hasta el 13 de febrero y asegurarte de que lleguen a tiempo a la persona indicada. Además encontrarás packs que incluyen cava y bombones para que el regalo sea aún más completo. Muchos ramos ya cuentan con un 40% de descuento, pero nosotros te ofrecemos un cupón de descuento exclusivo del 12%.

• Vive vuestro regalo

¿No te gusta hacer regalos materiales? ¡Una experiencia puede ser inolvidable! Hacer planes en pareja o en grupo siempre es una idea estupenda para regalar. Planea un día inolvidable con estas ofertas.

Groupon

En Groupon podrás encontrar escapadas y planes ideales para regalar y mucho más. Disfruta de todas sus ideas de regalo con rebajas de hasta el 83%. Lo mejor de todo es que en Groupon siempre podrás contar con un cupón complementario para que tu ahorro sea aún mayor. Elige el que mejor se ajuste a tu regalo y listo.

Smartbox

Si estás buscando vivir una experiencia totalmente nueva, las cajitas de San Valentín de Smartbox están rebajadas con un 10%. Este regalo es perfecto para los que lo dejan todo para el último momento, ya que en unos solos clics tendrás tu obsequio. Balnearios, escapadas, catas de vino… Hay planes para todos los gustos.

• Regalos muy originales

No tienes por qué conformarte con regalar lo mismo que todo el mundo. Si quieres salirte del statu quo un regalo personalizado puede ser la mejor opción. Aún tienes tiempo para crear un regalo emotivo mientras disfrutas de los mejores precios.

Mi-arte

En Mi-arte tienen una selección de regalos personalizados perfectos para San Valentín como cojines, tazas, lienzos… Podrás escoger tú mismo las fotos que quieres utilizar. Y además, utilizando nuestro cupón exclusivo el regalo te saldrá por muy buen precio. Puedes ahorrarte hasta un 30%.

Hofmann

Seguro que ya has escuchado hablar de Hofmann y de sus álbumes de foto personalizados. Este regalo es un poco más elaborado, pero el resultado se ajustará al esfuerzo empleado. Ahora vas a poder disfrutar de un 50% en artículos seleccionados en la web. Conseguir el regalo perfecto a mitad de precio es un lujo.

• Los regalos con más pasión

Por supuesto, hay quien prefiere aumentar la temperatura en San Valentín con su regalo. Si eres de ese tipo de personas, tenemos un montón de ideas con descuentos para tu regalo. Lencería especial, juguetes sexuales… Todo lo que necesitas para una velada muy especial.

Amantis

Amantis es una tienda perfecta para hacer los regalos más atrevidos. Ahora mismo contamos con un cupón de descuento exclusivo del 15% con el que podrás regalar un juguete sexual para utilizar en pareja o de manera individual. Y no solo eso. Descubre todos los artículos de placer en Amantis.

Platanomelón

Platanomelón es la tienda online por excelencia si buscas un Satifyer tanto para pene como para vagina. Si no has hecho nunca una compra en la web podrás disfrutar de un 10% de descuento. Y no olvides nuestro código exclusivo del 10% adicional en el Bestseller de Platanomelón: El Satisfyer Mambo. Si eres un poco tímido, Platanomelón te ayuda ya que sus envíos son discretos y también el rastro que dejan en tu cuenta bancaria.

• Da un paso más en esa relación

¿Quieres ir más allá con tu regalo de San Valentín? ¿Quizás una joya? ¿Un anillo? Si quieres demostrar lo importante que es para ti la persona a la que regalarás el 14 de febrero, este tipo de adornos pueden ser una idea perfecta.

Tous

En Tous tienen una colección de San Valentín preciosa que podrás personalizar con un grabado. Además, aún cuentan con su sección de precios especiales en la que podrás ahorrar hasta un 40%. ¿Lo mejor? El envío lo tendrás de manera gratuita.

El Corte Inglés

Está claro que en El Corte Inglés encontrarás infinidad de opciones para tu regalo de San Valentín. Sin embargo, la sección de accesorios te interesará especialmente por sus descuentos de hasta el 50%. ¡Si quieres regalar diamantes los tienes con hasta un 25% de descuento!

