Probamos las mejores recortadoras de barba baratas del mercado: Braun, Philips, Remington y Rowenta

Nuestra experta ha elegido la Remington MB5001 como la mejor recortadora de barba barata y de marca de los cuatro modelos analizados. La comodidad de uso, la precisión en el corte y el diseño de sus cuchillas la hacen superior al resto.

Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para comprobar que cada vez son más los hombres que se dejan barba. Ahora bien, al igual que sucede con el cabello, hay que darle los mejores cuidados para presumir de ella. Y, en este sentido, las recortadoras de barba se convierten en el completo perfecto que necesitan estos usuarios.

¿Cómo funciona una recortadora de barba?

Las recortadoras de barba son dispositivos electrónicos que se caracterizan por su facilidad de uso e integran unas cuchillas afiladas que no solo cortan la barba. También ayudan a perfilar y dar la forma que uno desea y, para ello, hay que utilizar el peine guía que las acompaña: una vez colocado en el cabezal, solo queda activar su rueda de control y elegir una de las longitudes de corte ofrecidas. Suelen incorporar una batería para utilizarlas sin necesidad de cables que garantizan una autonomía de varias sesiones.

¿Qué modelos de recortadora de barba hemos elegido?

Al igual que hicimos con la comparativa de las mejores afeitadoras corporales para hombre, los dispositivos seleccionados provienen de marcas conocidas por el público. Estos son los modelos de recortadoras de barba en Amazon que hemos elegido para el análisis: Braun BT3241 (8,25), Philips BT3226/14 (8,75), Remington MB5001 (9) y Rowenta Expertise TN3400 (8,25).

Entre los criterios valorados en sus respectivos análisis se encuentran:

- Construcción: no sólo desde el punto de vista de su ergonomía, acabado y materiales, sino también facilidad de limpieza.

- Autonomía: como otros muchos dispositivos electrónicos, incorporan una batería que proporciona unas horas de uso concretas. De igual forma, se ha tenido en cuenta el tiempo de carga y la opción de utilizarse conectadas a la corriente eléctrica.

- Cuchillas y peine: ¿cómo es la calidad de estos componentes?

- Rendimiento: es un compendio de los criterios antes mencionados y a los que se suma la experiencia de uso, la precisión del corte y la potencia que alcance la recortadora. De ello dependerá que esta se comporte de un modo u otro, ofrezca un corte preciso y acertado, si se bloquea o atasca…

Así se han probado

Como ya hice en la comparativa de las mejores afeitadoras corporales para hombre, he repartido entre mi pareja y tres amigos cada una de estas recortadoras de barba. Las han probado y analizado a lo largo de varias semanas y luego me han trasladado sus opiniones, que les han parecido, qué opinan de su rendimiento y eficacia o cómo valoran la experiencia de uso.

Las cuatro recortadoras de barba han demostrado ser muy buenas opciones para aquellos usuarios que, sin efectuar un desembolso económico grande, buscan un producto de calidad. Aunque las valoraciones medias finales han estado muy reñidas, la recortadora Remington MB5001 ha obtenido la puntuación más alta. Puede utilizarse con y sin cable, y la calidad del resultado final es la que más nos ha gustado. Además, sus cuchillas y el peine guía incluido nos han parecido las mejores.

Recortadora de barba Remington MB5001

Al igual que sucede con el modelo Philips BT3226/14, lo primero que llama la atención es que, a pesar de tratarse de un modelo inalámbrico, lo puedes utilizar también con cable si su batería se agota. En ambos casos, te desplazas cómodamente por toda la superficie de la barba: a ello contribuye el diseño de su empuñadura y el acabado de sus materiales. Hay que invertir unas dos horas aproximadamente en cargar esta batería y, a cambio, obtienes una autonomía de una hora, por lo que tienes para varias sesiones. Si su indicador LED empieza a parpadear sabremos que la batería se agotará en breve.

FICHA - Uso: con y sin cable. Autonomía de hasta 60 minutos con un tiempo de carga de dos horas. - Número de ajustes de longitud: 17. - Peine ajustable: con longitudes que oscilan entre los 0,4 mm y los 18 mm. - Accesorios: neceser y cepillo con cerdas 100% de nylon. - Otros: cuchillas lavables y autoafilables revestidas de titanio con un diseño extraíble. Indicador LED de carga con dos posiciones.

Si comparamos rueda de selección de la recortadora de barba Remington MB500, es una de las que más nos ha convencido no solo por su tacto rugoso sino por su eficacia al seleccionar la longitud de corte deseada. En este sentido, su peine ajustable admite hasta 17 longitudes de corte que van de los 0,4 mm a los 18 mm. Dentro de esta horquilla, los incrementos varían en función de la longitud elegida. Así, hasta los 5 mm, este aumento se aplica cada 0,5 mm; en la franja que va de los 5 a los 6 mm, el aumento es de 1 mm; y de los 6 a los 18 mm los incrementos se suceden cada 2 mm. Todo ello para ofrecer la mayor precisión posible.

Sus cuchillas autofilables revestidas de titanio y con puntas redondeadas además de proporcionar una notable calidad realizan un buen trabajo y garantizan el mantenimiento de la barba de forma sencilla y sin complicaciones. Incluye una bolsa para guardarla y un cepillo para peinar la barba.

Lo mejor: comodidad de uso y precisión en el corte. Lo peor: no se puede utilizar en la ducha. Conclusiones: aunque tiene el número de ajustes de longitud más bajo, esto no le impide ofrecer un alto rendimiento. Destacar el acabado de sus componentes y el diseño de sus cuchillas, y que pueda utilizarse con o sin cable.

Nuestra elección Comodidad de uso y precisión en el corte, son dos de las mejores características que presenta esta recortadora de barba, pese a tener el número de ajustes de longitud más bajo con respecto a otros modelos. El lote incluye un neceser y un cepillo con cerdas 100% de nailon. Compra por 37,99€ en Amazon

Recortadora de barba Philips BT3226/14

Acompañada de una práctica funda para guardarla cuando no se utiliza y de un pequeño cepillo que facilita las labores de limpieza, una de las características más interesantes de esta recortadora de barba Philips BT3226/14 es que se puede utilizar tanto conectada a la toma de la corriente eléctrica como sin cable. Al igual que otros modelos de su clase incorpora una batería que, en este caso, se aproxima a los 60 minutos que promete su fabricante (para cargarla, necesitas invertir una hora y media aproximadamente). Por cierto, que en su diseño se ha incluido un indicador de batería: te informa si se ha agotado y también si este nivel es bajo para que la recargues.

Con un diseño que enseguida se siente cómodo cuando lo sostienes, las cuchillas, de puntas redondeadas, son metálicas y presentan un doble filo. Mientras, la rueda de control situada en la parte frontal te permite escoger entre una veintena de longitudes de corte. Resulta muy práctica y es cómoda de utilizar, al igual que su peine-guía. El acabado de este peine nos ha gustado mucho y su sistema Lift & Trim efectúa un buen desempeño. La experiencia de uso resulta positiva y hay que valorar gratamente la precisión ofrecida así como el corte y la uniformidad del afeitado.

La alternativa Su batería se aproxima a los 60 minutos de uso y la recortadora presenta un indicador que nos avisa cuando debemos recargarla. Sus cuchillas presentan un doble filo y su rueda de control es muy ergonómica. Compra por 36,21€ en Amazon

Recortadora de barba Braun BT3241

Muestra un diseño deportivo que enseguida llama la atención gracias a la combinación de sus colores. La recortadora se siente ergonómica y su calidad y acabados son acordes a su precio. A este respecto, puede presumir, junto a la propuesta de Rowenta, de una batería muy generosa en duración que se aproxima a los 80 minutos recogidos en su hoja de características, aunque como sucede con su contrincante el proceso de carga se hace muy tedioso.

También la distingue los ajustes de longitud proporcionados, pues su dial admite hasta 39 variables. Este dial no solo consigue la mejor valoración por dicha cifra sino porque rápidamente te acostumbras a su mecánica. Mientras que sus competidores vienen con un único peine, ella trae dos: uno está pensado para barbas cortas o medias (de ahí que sus ajustes oscilen entre los 0,5 mm y los 10 mm) y el otro es para barbas más largas (entre 11 y 20 mm). Estos dos accesorios se complementan con la maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide para cuando el usuario apure al máximo el afeitado.

La recortadora de barba Braun BT3241 promete una buena experiencia, al igual que el resto, porque no se atasca o bloquea y el recorrido a través de la barba es fluido. El corte es bueno pero en términos de precisión o potencia esperábamos un rendimiento algo superior. La limpieza con agua es rápida y eficaz.

Mejor relación calidad-precio Esta recortadora de barba cuenta con hasta 39 ajuste de longitud y dispone de dos peines: uno enfocado a barbas cortas o medias y otro para más largas. Su funcionamiento es fluido. Compra por 36,44€ en Amazon

Recortadora de barba Rowenta Expertise TN3400

Ligera de peso y con un diseño ergonómico que favorece su uso. Es la carta de presentación de este modelo: la recortadora de barba Rowenta Expertise TN3400. Funciona a través de una batería recargable que proporciona varias sesiones de uso e incorpora, además, un indicador LED que de un simple vistazo permite consultar su capacidad.

Preparada para utilizarse tanto con la piel seca como húmeda (por ejemplo, en la ducha), ofrece un buen rendimiento y experiencia de uso gracias a la respuesta que deja su motor de 6.500 rpm y a los distintos ajustes que proporciona. Los cortes son suaves y bastantes precisos, y la piel no sufre tirones. Tampoco se aprecian signos de irritación.

Para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios, propone hasta una treintena de longitudes de corte para que la barba quede más larga o corta. Para ello, recurre a cuchillas fabricadas en acero inoxidable recubiertas de titanio que brindan un buen desempeño. Se complementa con un peine para la barba: si se compara con sus competidores, su calidad es mejorable. La limpieza del dispositivo no presenta ninguna dificultad.

La más económica Es muy liviana y su diseño ergonómico favorece su uso. Funciona con una batería recargable y puede usarse tanto en piel seca como húmeda. Compra por 23,99€ en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

