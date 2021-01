Mis cinco accesorios imprescindibles para teletrabajar en cualquier escritorio

Este 2021 promete traer muchas novedades aunque hay algunas del 2020 que se van a seguir manteniendo durante un tiempo. Nos referimos al teletrabajo. Numerosas personas se han visto forzadas a trabajar desde casa a consecuencia de la pandemia y eso ha redundado en hacerse con los dispositivos necesarios para llevar a cabo esta tarea: adquiriendo una silla ergonómica, un portátil nuevo o una impresora. Sin embargo, somos conscientes desde el EL PAÍS Escaparate que muchos de nuestros lectores les debe faltar, a día de hoy, algún accesorio para complementar los básicos con los que todo escritorio debería contar.

En esta ocasión, un servidor os propone hasta cinco imprescindibles para todos aquellos que en este año debéis seguir trabajando desde la habitación, el salón o el despacho de casa. Hablo de varios soportes para colocar un monitor, el portátil, la tableta o el móvil, una lámpara de tamaño mini que complementará a la luz principal de la estancia donde nos encontremos y una regleta vertical para centralizar las tomas de corriente de nuestros dispositivos. Si nos hiciéramos con todos ellos supondría un pequeño desembolso que pronto se vería recompensado. A mí me ha supuesto una mejora en mi día a día, tanto en productividad como en bienestar personal. Así que si habéis llegado hasta aquí, debéis seguir leyendo. Estos son mis cinco imprescindibles para teletrabajar en cualquier escritorio:

Soporte de metal para monitor o televisor

La marca AmazonBasics siempre se ha distinguido por la fabricación de accesorios y productos funcionales para la casa. Uno de ellos es este soporte de metal. Un básico que hasta hace unos meses no había probado y que resuelve bien el problema de la fatiga visual y limita las tan temidas contracturas en la zona del cuello o la espalda. Y es que no solo vale con tener un monitor regulable en altura si no disponemos de un accesorio que lo eleve. Sus más de 4.600 valoraciones y una nota alta dan fe de su ergonomía. A mí me ha llamado la atención tres características: su tamaño compacto (perfecto para escritorios que hacen esquina, como es mi caso), su estabilidad (soporta hasta 18 kg) y lo bien que se adhiere a las superficies. A la venta en dos colores: negro y plateado.

El soporte más compacto Tiene unas dimensiones de 37,2 x 28,2 x 10,8 centímetros y sus bordes son redondeados y están bien acabados. Presenta un revestimiento esmaltado uniforme. Compra por 19,31€ en Amazon

Regleta vertical de 12 tomas

Diseño, orden y ahorro energético. Esto es lo que más destacaría de un producto que cumple con creces el cometido para el que ha sido fabricado. Ya hablamos extensamente de él en EL PAÍS Escaparate y, en esta ocasión, nos parece imprescindible incluirlo en esta selección. La comodidad en el uso es lo que más valoro de él porque rompe con el esquema que tenemos en la cabeza de la típica regleta horizontal. De esta forma, ocupa muy poco espacio y supone todo un acierto para resolver el desaguisado de cables, cargadores y tomas de corriente que pululan por el escritorio. Además, el aparato nunca se sobrecalienta (aunque se pase horas funcionando), no sufre pérdidas de corriente y los cargadores se colocan de manera vertical para optimizar el espacio.

Cuatro puertos USB y control del gasto energético Ideal para lugares con poco sitio o zonas donde necesitemos rellenar hueco, como detrás del monitor o en una esquina del escritorio. Equipa patas de goma antideslizantes que evitan posibles deslizamientos y dos interruptores para apagar una mitad u otra de la regleta, según convenga. Compra por 31,99€ en Amazon

Minilámpara con base en forma de pinza

Un punto de luz adicional en la habitación supone una solución práctica y de lo más adecuada para seguir trabajando una vez el día deja paso a la noche. Lo que más me cautivó al probar este producto durante semanas es la intensidad de luz que ofrece pese a su tamaño diminuto: mide solo 24,5 x 3,9 x 2,7 cm. El fabricante apunta a que la batería puede durar entre cinco y diez horas. Yo he comprobado que una jornada de trabajo normal la aguanta sin problemas. Por otro lado, tiene tres modos de uso: luz cálida, luz blanca y mixta (seis leds en total). El único pero es que no se puede ajustar el brillo, aunque para su precio no es un inconveniente. Su clip es ajustable hasta 4 cm. Yo lo coloco en el marco del soporte metálico apuntando al monitor desde abajo y me va de lujo.

Una luz tenue a la par que potente El mango de esta minilámpara posee una rotación de 360 grados y está revestido de silicona. El aparato dispone de dos años de garantía y uno más si nos registramos en su web. ¡Todo un acierto! Compra por 9,34€ en Amazon

Soporte multiángulo para tabletas o móviles

¿Cansado de ver reflejos en la pantalla de la tableta o el smartphone por trabajar cerca de un ventanal? Eso es porque aún no te has hecho con un accesorio como el de la imagen. Estuve meditando un tiempo para elegir entre el modelo solo para smartphones o el de solo para tabletas. Me decanté por la segunda opción ya que cualquier móvil se adaptará perfectamente a él. Posee un acabado en aluminio muy pulido y se abre en un ángulo de casi 90 grados, algo muy a tener en cuenta dependiendo del uso que le demos: ya sea para dibujar en la tableta, hacer una videollamada o navegar por internet. Tiene cuatro topes de goma en su base y dos más en la estructura para evitar arañazos y mejorar la sujeción. En su parte trasera tiene una pequeña abertura para esconder el cable del cargador.

Centro de gravedad bajo Al tener el centro de gravedad tan bajo nos resultará más cómodo manipular el smartphone o la tableta ya que apenas se mueve. Compra por 19,99€ en Amazon

Soporte plegable para portátiles de hasta 17,3 pulgadas

El mejor aliado tanto si disponemos de un portátil principal como si lo tenemos vinculado a un monitor externo. El pasado Black Friday me hice con este modelo de la marca Nulaxy y puedo afirmar que es un producto 100% ergonómico. Desde los acabados hasta lo práctico que resulta transportarlo. Es válido para todo tipo de portátiles, netbooks o tabletas de gran tamaño, según indica el fabricante. Dispone de una base amplia y unos brazos articulados algo rígidos (al principio cuesta un poco moverlos) pero es una característica que marca la diferencia: su estructura no se mueve ni un ápice aunque escribamos con cierta intensidad. Aguanta un peso de hasta 6 kg. Cuenta con una abertura alargada en su parte inferior para disipar el calor de los dispositivos.



Ajustable en altura La altura a la que se adapta este accesorio también es un factor a tener en cuenta. Se puede variar desde los 8 hasta los 26 cm, algo que facilita su uso por parte de todos los miembros de la familia, con independencia de la edad. Compra por 42,99€ en Amazon

