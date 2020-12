¿Cómo ahorrar en la compra de los regalos navideños?

Todos los años pasa lo mismo, se va acercando la fecha de dar regalos y aún no lo tienes todo listo. Por lo tanto, en el último momento aún quedan compras por hacer para las Navidades. Esto puede traer muchos dolores de cabeza y estrés. Sin embargo, no ser tan previsor también tiene sus ventajas. Puedes disfrutar de las últimas rebajas del año e incluso un adelanto de lo que serán las rebajas de enero para ahorrar en la compra de esos últimos obsequios. E incluso, habrás tenido más tiempo para escuchar a tus seres queridos y seguro que ya tienes una idea de cuál es el regalo ideal.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado las mejores oportunidades de ahorro en diferentes tiendas online. Así podréis conseguir un descuento en todo tipo de regalos y acertar con todas las personas que son importantes en tu vida. Y lo mejor de todo es que no necesitarás salir de casa ni soportar largas filas.

Tecnología: los regalos más esperados

Las Navidades son un momento ideal para regalar un nuevo móvil, ordenador… Los artículos tecnológicos siempre triunfan bajo el árbol. Grandes marcas de tecnología cuentan ya con descuentos. Te los contamos todos:

Amazon

Por supuesto, Amazon ya ha comenzado con promociones para la Navidad. Cada día encontrarás ofertas flash especiales de Navidad con descuentos de hasta el 70%. Y además, hasta 50% en ideas para regalos. Móviles, Alexa, ordenadores… Y no solo tecnología. Este gran almacén también cuenta con ofertas en jerseys navideños, juguetes e incluso envoltorios para terminar de preparar todos tus regalos.

Lo mejor es que hay activo un código de descuento perfecto para accesorios electrónicos. Así, si regalas un nuevo smartphone, le podrás añadir unos auriculares bluetooth utilizando este cupón.

AliExpress

Planea bien tus compras en AliExpress, puedes disfrutar de los mejores descuentos en muchas categorías, pero tendrás que tener en cuenta los plazos de entrega para que no tengas problemas. Además de los descuentos que encontrarás en su web, nosotros te ofrecemos un 10% adicional con el código de descuento exclusivo. Al final comprarás tus regalos a un precio inigualable.

Huawei

Huawei es una marca que está triunfando este año, y qué mejor regalo de Navidad que uno de sus últimos smartphones, tablets, portátiles y mucho más. Este año han adelantado sus rebajas para que los regalos de Navidad tengan hasta un 50% de descuento. Además, podrás combinar las ofertas con algún código de descuento.

Samsung

Otra de las marcas estrella es Samsung. Lo mejor de su web es que encontrarás los productos tecnológicos más variados. Ahora mismo tienen ofertas en las que ahorrar hasta 500 euros en televisores o la mitad del precio de sus smartphones Galaxy. Si todas esas ofertas las sumamos a un código promocional exclusivo del 5%, regalar Samsung estas Navidades se convierte en la mejor opción.

La ilusión de los más pequeños

No podía faltar esta sección si estamos hablando de regalos de Navidad. Lo mejor de estas fechas es ver la cara de ilusión de los más pequeños al abrir sus regalos. Más mayores o más pequeños, te contamos las mejores ofertas en juguetes: para todas las edades.

El Corte Inglés

Aunque este gran almacén es una opción buenísima para cualquier categoría, hemos querido destacar la de juguetes por sus promociones. Tanto si buscáis juguetes más tecnológicos como robots, mascotas interactivas, ordenadores infantiles e incluso instrumentos musicales, como si preferís algo más tradicional como muñecas, figuras de acción, juegos de mesa… Si existe, lo podrás comprar en la web con descuentos de hasta el 33%. Y lo mejor es que si superas los 50 euros de compra, el envío de tu pedido será gratuito.

Bebitus

¿Buscando un regalo para las primeras Navidades? Si lo que necesitas es juguetes para bebés, la tienda especializada de Bebitus es una de las mejores opciones. Los mejores regalos de su web tienen descuentos de hasta el 50%. Y si lo que quieres es la mezcla perfecta entre diversión y educación, los juguetes educativos Montessori cuentan con ofertas de hasta 20%.

Cash Converters

Una opción perfecta para ahorrar y darle una segunda vida útil a los juguetes es comprarlos de segunda mano en Cash Converters. Ahora mismo puedes ahorrar hasta un 30% en juguetes infantiles y hasta un 52% en videojuegos. Además, ten en cuenta que los productos de Cash Converters vienen con garantía a pesar de ser de segunda mano, así que, es una compra inteligente y segura.

Mimos para empezar el 2021

Otra categoría muy demandada en Navidades es la de belleza y fragancias, ya que muchas veces mejorar en el cuidado de la piel se convierte en un propósito de año nuevo. Además, siempre es una buena opción para regalar un nuevo perfume y probar aromas nuevos. Hemos reunido descuentos en grandes tiendas especializadas en belleza para que regalar este tipo de productos sea más barato.

Sephora

En Sephora han destacado una selección de los mejores productos del año y están rebajados con hasta 25%. Entre los artículos disponibles podrás escoger tratamientos de belleza o antiedad, maquillaje y cosméticos e incluso algunos dispositivos para introducir en la rutina de belleza. Además, con tu compra podrás tener un regalo navideño gracias a un cupón promocional.

The Body Shop

Nada más pensar en belleza, nos viene a la mente The Body Shop. Si no sabes muy bien qué regalar, entonces The Body Shop te lo pone muy fácil. Han creado una sección de regalos por menos de 30 euros para darte un montón de ideas. Encontrarás aceites corporales, exfoliantes corporales, mascarillas, limpiadores, hidratantes… Todo lo necesario para mimarse a uno mismo. Y si aún no eres parte de su club, estas Navidades puedes conseguir un regalo, así que, te recomendamos que te hagas miembro hoy mismo.

LookFantastic

LookFantastic siempre es una opción perfecta para los enamorados de los códigos de descuento. Podrás escoger el que mejor se adapte a tu compra y ahorrar hasta un 24% adicional con el exclusivo que os ofrecemos. Eso sumado a todas sus ofertas en perfumes, cosmética, sets de belleza y dispositivos… hacen de LookFantastic la opción ideal.

