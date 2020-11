Black Friday: las marcas en las que conseguir un extra de ahorro

El Black Friday o Viernes Negro ya no necesita presentación en nuestro país. Cada año esta fiesta del ahorro gana más peso y muchas personas se planifican los meses antes para crear una lista de deseos y buscarlos rebajados el esperado día. Aunque normalmente puedes encontrar ofertas los días previos al último viernes de noviembre, este año las promociones han comenzado incluso antes. Desde mediados de noviembre muchas marcas han empezado a ofrecer descuentos de Pre Black Friday. Algunas, incluso han transformado este día en todo un mes.

Seguro que ya habrás visto algunas ofertas con altísimos descuentos. ¿Y si te dijéramos que aún puedes ahorrar más? Durante todo el año, las marcas ofrecen algunos códigos de descuento con rebajas adicionales o beneficios como los gastos de envío gratuitos. El Black Friday es la fecha perfecta para disfrutar de estos cupones y sacarle el máximo partido a tus compras. En EL PAÍS Escaparate hemos reunido las ofertas más jugosas de las marcas que todos buscan para que lo tengas muy sencillo:

Si con estos descuentos te han entrado ganas de seguir descubriendo ofertas, a continuación te detallamos las mejores promociones por categorías.

Lo más buscado: descuentos en tecnología

Todos los años es la categoría favorita del Black Friday y por supuesto, donde más dinero podrás ahorrar. Tanto si quieres renovar tu smartphone como si quieres comprar un ordenador nuevo, no te pierdas las siguientes promociones.

Amazon

Todo el mundo espera con ansias las promociones de Amazon en el Black Friday. Este año han comenzado incluso antes. Durante esta semana podrás encontrar hasta un 25% en monitores e impresoras, un 50% para hogares inteligentes, móviles e incluso los dispositivos Amazon. Y como siempre, en Amazon encontrarás ofertas en muchas otras categorías como moda, belleza y juguetes. Y además, contamos con un código de descuento del 20% adicional para algunos artículos electrónicos.

AliExpress

El gran almacén chino ya es conocido por sus precios bajos durante todo el año, y después de haber celebrado el Single’s Day por todo lo alto, vuelve fuerte con su Black Friday. Desde el lunes están activas las promociones de su página web con descuentos de hasta un 80%. Lo mejor es que podrás combinar esas rebajas con cupones específicos para artículos y secciones. Aunque AliExpress cuenta con promociones muy atractivas en tecnología, no es la única categoría con ofertas.

Fnac

Otra marca que ha comenzado con sus ofertas en tecnología antes del viernes 27 es Fnac. En su sección especial de Black Friday podrás encontrar descuentos de hasta el 50% en productos tan buscados como la Nintendo Switch.

PcComponentes

En PcComponentes este año han querido aumentar el Black Friday y han hecho dos Black Weeks enteras de promociones en portátiles, televisores, electrodomésticos y mucho más. Cada pocas horas salen ofertas flash que duran un tiempo muy limitado. Nosotros reunimos las mejores para que no se te pase ninguna.

Renueva tu armario antes de fin de año

El Black Friday es el momento ideal para comprar las prendas de nueva temporada y asegurarte de no pasar frío en invierno. Y por supuesto, también es el momento de renovar la ropa de entrenar para comenzar el año haciendo deporte. Pocas son las marcas que no se unen a este evento, aquí te contamos las más importantes.

Desigual

No busques una oferta mejor en todo el año. El Black Friday de Desigual este año trae descuentos de hasta el 40% en las mejores prendas de moda. En esta promoción está incluida la nueva temporada. Para ver las ofertas antes que nadie necesitarás estar registrado.

adidas

Ya han comenzado descuentos de hasta mitad de precio en adidas. Este año sus promociones durarán hasta el Cyber Monday incluido, así que, no tienes excusa para perderte las mejores ofertas. Nosotros ya hemos hecho el trabajo para encontrar las más importantes para ti.

Converse

En la web puedes encontrar descuentos para las zapatillas que querías. Sin embargo, nosotros te hemos encontrado un código para que ahorres un 20% adicional en tus compras. Y esto es solo el Pre Black Friday. A medida que se acerque el viernes, seguramente encontremos más cupones para ti.

Levi’s

Este es uno de los ejemplos más claros de ahorro adicional. Las ofertas de Black Friday en Levi’s alcanzan el 50% y durante el Pre Black Friday tuvieron activo un código de descuento extra del 10%. ¿Qué crees que pasará en el propio Black Friday? Por si acaso, no olvides revisar nuestra página de EL PAÍS Descuentos.

Pandora

Desde hoy ya puedes disfrutar de un 20% de descuento en artículos seleccionados de Pandora. Esta promoción se extenderá hasta el Cyber Monday, así tendrás más tiempo para decidirte por el modelo perfecto para estas Navidades.

Haz de tu casa un hogar más agradable

Este año todos hemos pasado más tiempo en nuestros hogares y esta es la temporada perfecta para hacer todos los cambios que has estado pensando. ¿Quizás necesitas mantenerlo más limpio? Todas las ofertas que estabas buscando... ¡en el Black Friday son posibles!

Dyson

Dyson es conocida por sus aspiradoras sin cable, pero no son los únicos artículos que hay en su web. Durante el Black Friday podrás ahorrar hasta un 23% o hasta 70€ menos. Las promociones de Black Friday de Dyson tienen tiempos limitados, por eso es mejor que compres al momento en vez de esperar.

Conforama

Los electrodomésticos siempre suponen una gran inversión. Sin embargo, con las ofertas de hasta 70% que tiene Conforama durante su Black Friday, esta inversión será mucho más baja. Pero no solo encontrarás ofertas en esa sección. Toda la web tendrá promociones.

Sklum

Por supuesto, no podían faltar las ofertas en decoración. En Sklum cuentan con descuentos de hasta el 60% para estos días. Y además, si te registras en su web puedes conseguir un descuento exclusivo adicional del 5%.

Cuídate en todos los sentidos

El mundo de la belleza y la salud es muy extenso y está claro que es una buena forma de cuidarse. Puedes buscar unas gafas nuevas, maquillaje o un perfume como capricho perfecto de estas Navidades. Sin embargo, planear una escapada para el 2021 también es otra manera de consentirse. Muchas marcas ya han comenzado sus ofertas de Black Friday.

LookFantastic

Si lo que buscabas era códigos de descuento para sumarle a las ofertas de la web, lo has encontrado. 22% adicional para compras en la App, 15% en el resto de compras o incluso un 25% con un cupón exclusivo que tenemos. Combínalos con las rebajas de hasta el 60%.

Sephora

¿Buscas maquillaje o tratamientos de belleza? Las promociones del Black Friday de Sephora llegan hasta el 70%, así que, es un buen lugar donde mirar estos artículos. Algunas de estas promociones duran un tiempo muy limitado, te recomendamos que estés pendiente a nuestra selección.

Vision Direct

Todo lo que necesitas para tu vista lo vas a poder comprar con nuestros códigos exclusivos y así ahorrar un 20% adicional. Aunque Vision Direct no ofrece descuentos muy atractivos para esta fecha, el código suple la ausencia de ofertas.

Smartbox

Esta semana vas a poder disfrutar de un descuento adicional en la compra de una Smartbox. Esta marca es ideal para regalar estas Navidades e incluso para autoregalarse. Incluso han desarrollado una sección de Ocio Seguro para que no tengas que esperar para disfrutar de sus planes. Aprovecha nuestro código de descuento para estas fechas.

Encuentra también ofertas para tus mascotas

Si son tus mejores amigos también merecen llevarse un capricho en el Black Friday. Tanto si tienes un perro, un gato o cualquier otro animal estas ofertas te interesan.

Zooplus

Los Black Days de Zooplus no te dejarán indiferente, pero es que también podrás escoger algún cupón para ahorrar más. El cupón más alto tiene un 20% adicional y podrás disfrutarlo hasta el propio día de Cyber Monday.

Tiendanimal

Otra gran opción para comprar los mejores productos para tu mascota es Tiendanimal. Durante toda la semana encontrarás códigos de descuento que podrás sumar a sus ofertas. Según la marca que compres puedes ahorrar hasta un 20%.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de noviembre de 2020.

