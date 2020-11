Consigue en Uniqlo los tejidos más cálidos para el invierno con grandes descuentos de Black Friday

Especializada en básicos de calidad, la firma japonesa Uniqlo lleva tiempo invirtiendo en sus diferentes líneas de tejidos térmicos y cálidos para los meses de invierno. Es el caso de la tecnología propia Heattech o su apuesta por prendas de plumas o cashmere de alta concentración. Ahora que toca pasar más tiempo fuera y bajan las temperaturas, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionados siete propuestas de prendas, elaboradas con tejidos de gran calidad, que favorecen la retención del calor y que se adaptan a los armarios de hombre, mujer y niño. Estamos, además, ante una gran oportunidad para hacerse con ellos porque se pueden adquirir rebajadas por Black Friday.

Todas las ofertas estarán vigentes hasta el 30 de noviembre y comenzarán a activarse el 26 de noviembre, fecha en la que ya se podrá disfrutar de un acceso anticipado. Se trata de abrigos, chaquetas, leggings, forros polares, jerseys, gorros o bufandas que han sido confeccionados para asegurar un estado térmico óptimo y garantizar, al mismo tiempo, una mayor comodidad. Además de los descuentos especiales por el Black Friday, Uniqlo continúa ofreciendo los 10 euros de descuento habituales en la primera compra que se realice a través de la tienda online.

ADULTOS

PLUMAS LIGEROS SIN COSTURAS

La línea sin costuras de Uniqlo se caracteriza por utilizar un sistema de confección que no incluye costuras entre las plumas, de forma que se asegura que ni el frío, ni el agua ni el viento se cuelen en el interior. Además de ofrecer una mejor protección esto tiene otra ventaja: que los abrigos y chaquetas son más ligeros. Y desde el punto de vista del diseño también permite lograr un look más elegante y favorecedor. Actualmente Uniqlo está llevando a cabo una campaña para recoger prendas de plumas antiguas de la marca. Si entregas las chaquetas que ya no usas en una de sus tiendas, recibes un cupón de 10 euros para comprar un plumas nuevo y ellos utilizan los viejos para darles una nueva vida.

30€ de descuento en plumas sin costuras.



Mujer

Se puede elegir entre tres modelos distintos: uno corto por la cintura, otro tipo parka de corte tres cuartos y un abrigo más largo hasta la rodilla. Se trata de prendas urbanas y elegantes perfectas para lucir en cualquier situación e ir bien abrigado. Todas están disponibles en una amplia gama de colores como negro, gris, beis o marrón y en tallas desde la XXS a la 3XL (dependiendo del color seleccionado). Están equipados con capucha, se cierran con cremallera en el frontal, e incluyen bolsillos laterales.

Compra desde 99,90€ en Uniqlo

Hombre

En los modelos de la línea masculina Uniqlo también juegan con la largura. Se puede elegir entre abrigos tipo chaqueta y otros más largos para abrigar, además del torso, las piernas. Gracias a la forma en que han sido confeccionados, estos plumas aportan aún más comodidad y libertad de movimiento mientras se llevan puestos. Las tallas disponibles van desde la XS a la 3XL, los bolsillos se han doblado para tener más capacidad y llevan una cremallera de cierre que no se ve por fuera. Están disponibles en colores más clásicos como azul marino, gris o negro y en otros más alegres como naranja.

Compra desde 119,90€ en Uniqlo

FORROS POLARES

Junto con las chaquetas y chaquetones de plumas los forros polares son otra de las prendas imprescindibles del invierno. En este sentido, dentro de su propuesta general, la firma japonesa incluye estas chaquetas polares que mejoran al clásico forro utilizando hilos de pelo largo. El resultado es una prenda aún más mullida y suave. La chaqueta de la línea de hombre, además, está fabricada con un 30% de poliéster reciclado creado a partir de botellas de plástico, una estrategia sostenible que desarrolla Uniqlo para confeccionar varias de sus prendas.

5€ de descuento en forros polares.

Mujer

En once colores distintos y confeccionada en un pelo de forro polar de alta calidad, esta chaqueta es tan versátil que podrás adaptarla a tus looks caseros para trabajar caliente, a tus paseos cotidianos o lucir incluso con faldas. Presenta un tacto mullido y cálido que hace que sea muy agradable. También es muy ligera, por lo que resulta muy cómoda de llevar. Se cierra con cremallera, tiene un cuello ligeramente subido y dos bolsillos laterales. Para un correcto mantenimiento se recomienda lavar en un ciclo delicado.

Compra por 19,90€ en Uniqlo

Hombre

Suave y cálido, este forro elaborado con materiales sostenibles lo tiene todo para convertirse en un candidato perfecto a ocupar el armario de invierno. Para aumentar su capacidad calorífica se han empleado hilos largos para retener el calor. También, para evitar problemas y que los hilos no se pillen con la cremallera, se ha insertado un remate detrás de esta que hace que sea más fácil abrirla y cerrarla.

Compra por 19,90€ en Uniqlo

CASHMERE

El cashmere es una de los tejidos más preciadas en el mundo de la moda y en Uniqlo tienen una línea que apuesta por él tanto en prendas de ropa como en accesorios para el invierno.

20€ de descuento en cashmere.

Mujer

Jerseys de cuello alto, redondo o pico y chaquetas ligeras de botones son algunos de los artículos disponibles en la sección de mujer. Se pueden adquirir modelos confeccionados en cachemir 100% que permiten disfrutar de una suavidad y calidez máxima. Son piezas de una alta calidad que están disponibles en tallas desde la XXS a la XXL y en colores variados como beis, rosa, marrón, verde o azul bebé.

Compra desde 59,90€ en Uniqlo

Hombre

Estas prendas atemporales e imprescindibles en cualquier fondo de armario pueden ser una gran inversión para el Black Friday. Jerseys con distintos acabados perfectos para combinar fácilmente y adaptarse a distintas situaciones. En su confección se ha utilizado cashmere de alta calidad y se pueden adquirir en tallas desde la XXS a la 3XL. Para un correcto mantenimiento se recomienda lavar estas prendas en seco.

Compra desde 79,90€ en Uniqlo

Accesorios

En invierno resulta especialmente importante proteger zonas como la cabeza, las manos o el cuello y, para ello, están especialmente pensados estos gorros, bufandas y guantes que incluyen el tejido de cashmere en su confección. Son accesorios que presentan un diseño sobrio para combinar con distintos tipos de estilos y looks. Resultan muy agradables al tacto y están disponibles en una amplia gama de colores.

5€ de descuento en guantes y gorros cashmere.

10€ de descuento en bufandas y estolas cashmere.

Compra desde 24,90€ en Uniqlo

HEATTECH EXTRA CÁLIDO Y ULTRA CÁLIDO

El tejido térmico Heattech desarrollado por la firma japonesa Uniqlo es conocido por su extraordinaria capacidad para generar calor desde el propio cuerpo. A través de unas fibras especiales se absorbe el vapor de la humedad corporal y lo convierte en calor. Otra de sus ventajas es que el acabado de las prendas es muy ligero y no aporta peso adicional innecesario, así que estas prendas son adecuadas, por ejemplo, para llevar bajo la ropa de calle. Las líneas que están sujetas a oferta Black Friday son la colección Heattech extra cálido y ultra cálido.

5 € de descuento en Heattech (leggings y pants)

2€ de descuento por compras inferiores a 14,90€

5€ de descuento por compras de más de 19,90€

10€ de descuento por compras de más de 29,90€

Mujer

Estas prendas térmicas son perfectas para los días en los que bajan especialmente las temperaturas. Leggings, camisetas de manga larga, cuello vuelto o cuello redondo que proporcionan calidez y suavidad durante todo el día. El tejido tiene un acabado elástico para que sean más cómodos y conserven la forma durante más tiempo. Existe variedad de colores y tallas.

Compra desde 5,90€ en Uniqlo

Hombre

El tejido Heattech ultra cálido está diseñado para ser 2,2 veces más grueso y cálido que el Heattech básico así que esta colección térmica de camisetas y calzoncillos largos son ideales para hacer deporte al aire libre o llevar bajo la ropa si vamos a pasar mucho tiempo en exteriores. Lo más importante es que aunque protegen del frío intenso, son transpirables y no resultan incómodos de llevar porque son prendas muy ligeras.

Compra desde 14,90€ en Uniqlo

FRANELA

Las camisas de franela son un clásico de los meses fríos y permiten multitud de combinaciones. Se trata de un tejido suave, a base de lana o algodón que aporta calidez y confort. En Uniqlo apuestan por ella, sobre todo en la confección de camisas con diseños de cuadros escoceses o lisos, que juegan con distintas tonalidades.

10€ de descuento en camisas de franela.

Mujer

Bien para llevar bajo un jersey o como sobrecamisa encima de otra prenda, estos modelos son ideales para llevar en cualquier ocasión. Para que el acabado sea más suave, las dos caras de la franela, de algodón 100%, han sido cepillados. Están disponibles en varias combinaciones de colores y en tallas que van de la XXS a la XXL.

Compra desde 19,90€ en Uniqlo

Hombre

En el caso de la categoría de hombre, se pueden encontrar diseños de cuadros junto a otros lisos en gris, negro, marrón o burdeos. También se puede elegir entre modelos con cuello mao o tipo polo, con solo un par de botones en la zona del pecho. Todos son diseños versátiles y muy ponibles para los looks diarios o las ocasiones especiales.

Compra desde 14,90€ en Uniqlo

NIÑOS

En Uniqlo pueden encontrarse también artículos para que bebés y niños vayan bien protegidos del frío este invierno. Desde ropa térmica para llevar bajo la ropa a prendas exteriores de abrigo como plumas o forros polares. La categoría de bebé abarca desde los 0 meses a los cuatro años y, en infantil, las tallas están pensadas para niños a partir de tres años hasta los 13, aproximadamente.

ABRIGOS

Chaquetas ligeras, chalecos acolchados, abrigos con gorro… Son algunos de los artículos que pueden encontrarse en esta categoría para garantizar que los niños están bien abrigados en las múltiples actividades del día a día. Las prendas, al igual que los modelos de adultos, están confeccionadas siguiendo las últimas técnicas de aislamiento y con materiales resistentes de calidad. Se pueden adquirir en colores alegres como el amarillo, el rosa o el rojo y en otros más clásicos como el blanco marfil o negro.

10€ de descuento en abrigos.

Compra desde 29,90€ en Uniqlo

FORROS POLARES

Disponibles en colores lisos o estampados, estos modelos de forro polar, tipo chaqueta, se cierran con cremallera en la parte delantera e incluyen dos bolsillos en los laterales. Tienen un diseño holgado para permitir que los niños se muevan con libertad y resultan muy ligeras y fáciles de combinar. Además, estos modelos incorporan un ribete en el cuello para evitar molestias en la barbilla. Son prendas que se recomienda lavar en un ciclo delicado para que duren más tiempo en perfectas condiciones.

2€ de descuento en forros polares.

Compra desde 12,90€ en Uniqlo

Echa un vistazo a esta ropa térmica de niños y adultos para llevar bajo la ropa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de noviembre de 2020.

