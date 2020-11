11

Una técnica de apoyo respiratorio es la mascarilla con alto flujo de oxígeno que ayudan a remontar la función pulmonar de los pacientes con covid-19. Pese a que el goteo de enfermos no es tan intenso como hace unas semanas y la curva epidémica en Cataluña ya dibuja una tendencia descendente, el coordinador de la Unidad de Seguimiento a la Covid-19 de Cataluña, Jacobo Mendioroz, ha pedido este lunes no bajar la guardia. Todavía no hay vacuna y la mejor protección es la prevención, seguir a rajatabla las medidas sanitarias para evitar los contagios, ha asegurado. “Si el virus vuelve a subir, tendremos una situación extremadamente compleja de cara a los próximos días y a la Navidad. Estamos de bajada, pero existe un riesgo importante”, ha insistido Mendioroz