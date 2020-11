9

Ana Rosalía Tiul, portavoz de las comunidades campesinas poqomchi, se encuetra en una zona donde unas 1.200 familias de 30 comunidades han sufrido graves daños: “Perdieron sus cosechas, sus animales. No podemos pelear contra la madre naturaleza pero aquí, además, ha habido retención de los ríos por las hidroeléctricas de grandes empresas como Oxec o Renace. Si no hubieran estado, no habrían quedado afectadas tantas familias", asegura a Alianza por la Solidaridad-ActionAid. En tierras poqomchi, con el huracán sólo se salvó una plantación de palma africana. "Eso no nos beneficia en nada; lo que se han dañado son nuestras tierras indígenas", termina.