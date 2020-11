Los mejores pulsioxímetros de dedo para controlar tu saturación de oxígeno

Nuestra experta ha elegido el Viatom Oxysmart como el mejor pulsioxímetro de los cuatro analizados por la calidad de las mediciones que ofrece y la sencillez de uso.

Las personas que padecen patologías relacionadas con problemas de la respiración como el asma, insuficiencia cardiaca e, incluso, neumonías, han experimentado lo que es que controlen su saturación de oxígeno en sangre. Y muchos de ellos, incluso disponen de dispositivos que permiten hacerlo en su hogar. Son los pulsioxímetros que, además, miden la frecuencia cardiaca y el pulso. Se han popularizado entre otros grupos de población a raíz de la pandemia por coronavirus. Y es que uno de los síntomas cuando se produce la infección a niveles graves es, precisamente, una reducción en la saturación de oxígeno. Eso sí, es importante recalcar que este tipo de aparatos médicos no tienen capacidad para detectar la Covid19.

Usarlos es tan sencillo como ponérselos en el dedo y esperar unos segundos a que hagan su medición. Para ello, emplean luces rojas e infrarrojas que ‘atraviesan’ el dedo. En función de la absorbancia de cada longitud de onda causada por la sangre arterial, es posible calcular esta variable. Lo normal para personas sanas es que esté entre el 95% y el 100%.

Cuáles son los mejores pulsioxímetros del mercado

Para seleccionar los modelos participantes en esta comparativa hemos consultado la lista de los más vendidos en Amazon, buscando a su vez modelos con un precio económico. Finalmente, hemos elegido cuatro: AGPTEK Oxímetro de Pulso (con una puntuación media de 7,25), AIQUIRA (6,25), Medisana PM 100 (8) y Viatom Oxysmart (9).

De ellos, se han valorado principalmente aspectos relacionados con su funcionamiento y uso:

- Diseño. La calidad de construcción y la comodidad al colocarlo en el dedo o de abrir el compartimento para colocar las pilas.

- Facilidad de uso. Normalmente todos los modelos son muy simples, aunque hay pequeñas variaciones en función de si hay que pulsar botones o no para que se enciendan o apaguen, por ejemplo. Igualmente, y en caso de que permitan hacer ajustes en la pantalla, su forma de hacerlos es diferente. Y resulta de gran utilidad que el manual esté en español.

- Contenido del paquete. Además del dispositivo en sí, si vienen con las pilas necesarias para su funcionamiento, fundas de transporte, correas…

- Funciones adicionales. En el caso de que permitan realizar ajustes en la forma de visualizar la pantalla o en su brillo, pero también si guardan un registro de las mediciones, se completan con apps móviles…

Comparativa pulsioxímetros de dedo

Para probarlos, hemos procedido a utilizarlos durante tres semanas de forma casi diaria para observar la evolución de las mediciones. Además, y mínimo en una ocasión, se ha comprobado la fiabilidad de cada uno de los modelos en lo que a saturación de oxígeno en sangre y frecuencia cardiaca se refiere comparando los datos que arrojaban con dispositivos profesionales de medición.

Tras un mes de pruebas, el pulsioxímetro ganador ha resultado ser Viatom Oxysmart, uno de los modelos con un uso más simple pero también con una mayor complejidad en las mediciones: registra en el propio dispositivo las últimas 12 realizadas, que se pueden consultar a través de una app móvil.

Viatom Oxysmart: nuestra elección y mejor relación calidad/precio

Con un diseño bastante cuidado, destaca por su simple funcionamiento. Basta colocárselo en el dedo (previa colocación de las pilas, incluidas en el paquete) para que automáticamente se encienda la pantalla (una superficie OLED que se ve de manera muy clara) e inicie una cuenta atrás en la que detecta de manera simultánea el SpO2 y las pulsaciones medias. Concluido el tiempo, ofrece la lectura definitiva con un mensaje que indica si hay o no datos fuera de lo normal. Cuando se retira del dedo, la pantalla se apaga automáticamente, aunque podemos consultar pulsando en su único botón las últimas 12 mediciones de ambas variables.

Ficha técnica - Batería: 2 pilas AAA - Dimensiones: 9,7 x 8,1 x 3,9 cm - Peso: 91 gramos - App: Vihealth

Lo más interesante es que toda esta información puede completarse cuando se utiliza junto con la app Vihealth, compatible con dispositivos iOS y Android y a la que se conecta por Bluetooth. Desde ella, se pueden observar datos en tiempo real y consultar todas las mediciones realizadas. Incluso es posible que el seguimiento se realice de manera continua (por la noche, por ejemplo), mientras se mantenga el dispositivo colocado en el dedo.

- Lo mejor: es muy sencillo de utilizar, ofrece mediciones fieles a la realidad y se complementa con una app móvil en la que realizar un seguimiento de la evolución de las variables. - Lo peor: el libro de instrucciones no viene en español; solo en inglés. - Conclusión: un pulsioxímetro que tiene todo lo necesario para que cualquier usuario esté satisfecho.

Medisana PM 100: la alternativa

Durante las pruebas, ha demostrado ser uno de los modelos más fiables. Los valores medidos se muestran en una pantalla OLED que permite ajustar su brillo en 10 niveles diferentes, adecuándose a las necesidades visuales de cada persona y a la iluminación de la sala o el entorno. En ella muestra tanto la saturación de oxígeno como la frecuencia del pulso, acompañando la cifra numérica con una ilustración en forma de barra o de onda. Como el resto de modelos, su funcionamiento es extremadamente sencillo. Solo hay que pulsar un botón para que ofrezca una medición en alrededor de 8 segundos. Mientras muestra estos datos, además puedes cambiar la forma en que la pantalla ofrece el resultado: visión lateral derecha/izquierda, vertical e, incluso, el tamaño de la letra.

Hay otra versión con Bluetooth (PM 100 Connect) que envía todos los datos de las mediciones a una app móvil, aunque su precio prácticamente dobla al de las propuestas de la competencia; de ahí que hayamos elegido probar el modelo sin esta característica.

AGPTEK Oxímetro de Pulso

Insertas el dedo en su interior, pulsas el botón de encendido… y automáticamente se van viendo la medición de SpO2 y las pulsaciones en su pantalla, caracterizada por mostrar números muy grandes (lo que nos hace pensar que es un dispositivo bastante adecuado para personas mayores o con problemas de visión). Tarda menos de 10 segundos en realizar estas mediciones que, según la firma, tienen un margen de error de en torno al 2%. Luego, se apaga solo 8 segundos después de mostrar los datos. ¡Ah! Si detecta niveles bajos de oxígeno o latidos irregulares, activa una alarma sonora para llamar la atención al respecto. Este modelo no tiene mucho más; es bastante básico.

El paquete incluye las dos pilas necesarias para su funcionamiento, una correa para colgarlo de la muñeca o una hebilla y una funda que lo protege durante el transporte.

AIQUIRA

Es el modelo recomendado por Amazon dentro de su amplia selección de pulsioxímetros. Al verlo por primera vez nos damos cuenta de que su estética está menos cuidada que la de otros modelos de la comparativa, con un exterior de plástico que no lo disimula. El interior está recubierto de silicona y resulta cómodo al tacto, eso sí. La medición del SpO2 se realiza pulsando el botón situado junto a la pantalla, y en ella se emplean aproximadamente 8 segundos. Los resultados se muestran en su superficie OLED: la saturación de oxígeno en grande y la frecuencia cardiaca en tamaño más pequeño. Tras compararlo con los resultados de un sistema de medición profesional, resulta bastante fiable. Funciona con dos pilas AAA (no incluidas); lo que sí incluye la caja es una correa de sujeción, el manual de instrucciones (en inglés) y un certificado de calidad.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… E, incluso, otros más relacionados con la salud y el cuidado personal.

