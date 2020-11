Cuándo es el Black Friday 2020 y todo lo que necesitas saber para aprovechar los descuentos ‘online’

Planificar las compras para no caer en impulsos de última hora. Un recurso muy sencillo y que puede ayudar en este sentido es crear una lista con las cosas que necesitamos, por ejemplo, de cara a los regalos de Navidad. También se pueden fichar esos artículos tras lo que se lleva un tiempo y que no nos decidimos a comprar hasta que presentan un precio reducido. De esta forma focalizamos en lo importante y no nos dejamos arrastrar por la vorágine de descuentos.