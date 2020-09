Un mueble ‘low cost’ para cada habitación: rebajas de más del 70% en librerías, mesas o sillas de oficina

Un mueble low cost para cada estancia del hogar. Funcionales, prácticos, con estilo y acabados de calidad. Para todas las necesidades y a precios muy bajos en comparación con otras plataformas. Y es que eBay ofrece una serie de productos relacionados con el mobiliario de la casa con los que ahorrar dinero y darle un punto diferente a la decoración interior.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos dividido esta selección en varias categorías como son: sillas de despacho, estudio y gaming, mesas de escritorio y librerías, mesas de centro y auxiliares y, una última, con sinfonieres, recibidores y percheros. Todo con envío gratuito y con descuentos que, en algunos casos, superan el 70% de descuento y ahorros que rebasan los 200 euros. Estudia, juega a la consola, lee con tranquilidad o teletrabaja con los mejores accesorios y herramientas, y consíguelo con una mínima inversión.

Sillas de despacho, estudio y gaming

- Sillón de despacho de piel sintética en color negro. Con una valoración en eBay de 3,8 sobre 5 estrellas, este modelo es una opción más que recomendable si necesitamos una silla que soporte largas jornadas de teletrabajo. Mantén una higiene postural adecuada con ella gracias a sus reposabrazos acolchados y su gran estabilidad. Pese a ser muy robusta, sus cinco ruedas permiten una rotación de 360 grados. Su relleno de espuma es de alta densidad y el asiento es muy ancho: alcanza los 51 cm. La altura es de 120 cm. El mismo producto en Amazon, se encuentra más caro (69,99 euros) que el ofertado por eBay. 40% de descuento, ahorra 39,61 euros.

- Silla de estudio con respaldo de rejilla en color negro y detalles en blanco. Para los amantes de una silla más liviana pero no por ello menos ergonómica, os presentamos este otro modelo. Con un diseño moderno, es ideal para colocarse en lugares con poco espacio. En cuanto a su estructura, puede soportar hasta 150 kg, disfrutando de un elevado grado de inclinación. Sus cinco pies están fabricados en poliuretano y la cubierta de malla alcanza un grado de transpiración superior. La altura del asiento puede variar en 10 cm y sus dimensiones son: 60x60x102 cm. El conjunto aporta estabilidad y rigidez. Viene con kit de montaje. 34% de descuento, ahorra 33,91 euros.

- Silla gaming McHaus con dos cojines y reposabrazos acolchados. Con más de 80 unidades vendidas, la estructura y materiales de este producto hacen de él una gran opción para renovar nuestra antigua silla. Las costuras del acolchado se encuentran reforzadas, sus reposabrazos se pueden ajustar, se reclina hasta en 155 grados y el grosor de la espuma del asiento llega a los 9 cm; esta es resistente a las deformaciones que produce el transcurso del tiempo. Aguanta pesos de 150 kg. Su base es metálica y su diseño deportivo te encantará, con detalles de acabado también en sus ruedas. Cuenta, además, con refuerzo lumbar para una mayor comodidad. El asiento tiene 54 cm de ancho y su altura desde el suelo llega a los 133 cm. 69% de descuento, ahorra 233 euros.

- Silla de oficina Racing de soporte metálico en color rojo. Pero si andas buscando algo más económico sin renunciar a pasar largos periodos de entretenimiento frente al ordenador o la consola, esta es otra buena alternativa. Además de reposabrazos acolchados (estos no pueden moverse como los del modelo anterior) y respaldo con refuerzo lumbar, cuenta con ruedas anti arañazos, para evitar las marcas tan molestas que el roce diario produce en los suelos. La estructura de sus patas es metálica y la parte que abarca el tejido, polipiel. En altura, llega hasta los 120 cm y su asiento tiene una anchura de 50 cm. 60% de descuento, ahorra 89 euros.

Mesas de escritorio, para el salón y librerías

- Mesa de despacho con cuatro cajones en varios colores. ¿Pensando en amueblar la salita de estar? Quizá necesites un escritorio para llevar a cabo todo tipo de tareas. Te proponemos este mueble auxiliar de líneas elegantes a la par que modernas. Fabricado en melamina, dispone de cuatro cajones de 50 cm cada uno para almacenar todo tipo de objetos de papelería. Disponible en varios tonos —combinados entre su estructura y los cajones—, los herrajes que le dan forma a esta mesa son metálicos, por lo que soportará más los avatares del tiempo y el uso diario. De fácil montaje, sus dimensiones totales son 110x50x73 cm. 50% de descuento, ahorra 63,90 euros.

- Mesa de escritorio Mc Haus Kala en roble natural y blanco. Si, en cambio, andas buscando algo más portátil y liviano, esta es sin duda la mesa que andas buscando. Fabricado en un fino tablero de densidad media y unas patas metálicas, puede colocarse en cualquier estancia del hogar gracias a sus acabados simples. Cuenta con una pequeña balda superior en color blanco donde posar la tableta, un libro o folios y un orificio en su parte central para pasar los cables hacia la parte de atrás. Con un peso que no alcanza los 24 kg, es muy fácil de montar y también de limpiar (solo necesitarás un paño húmedo). Sus dimensiones son 120x62x89 cm. 74% de descuento, ahorra 95 euros.

- Mueble para el televisor con estantes y cajones en color blanco. ¿Ya sabes dónde va ir la televisión y la consola pero todavía no has dado el paso de comprar un mueble que vaya a juego? Bien, no esperes más y echa un vistazo a este modelo de la marca Homcom. Viene estructurado en varios niveles (cuenta con dos estantes abiertos a los lados y uno inferior central) además de dos cajones cuadrados. Sus dimensiones son contenidas: 52 cm de alto, 40 de ancho y 105 cm de largo. 48% de descuento, ahorra 77 euros.

- Librería de metal en cuatro niveles con estantes de madera. Con más de 200 unidades vendidas, es el mueble perfecto para renovar por completo el salón, la sala de estar o incluso la oficina y, a la vez, aportar orden y profundidad. En cuanto a su estructura, nos encontramos con un producto cuyos estantes están fabricados en aglomerado (de 1,5 cm de grosor) y cantos hechos de PVC. Sus cuatro estantes en forma de zigzag ofrecen un espacio amplio como librería para libros, artículos de decoración, marcos de fotos, etc. Dichos estantes son impermeables, resistentes a la humedad y muy fáciles de limpiar. Las cuatro patas son antideslizantes para aportar mayor seguridad. Su tamaño es de 80x30x145 cm. 57% de descuento, ahorra 60 euros.

Mesas de centro y auxiliares

- Mesa baja de estilo nórdico para el salón. Lo minimalista triunfa cada vez más. En los hogares, integrar mobiliario de este tipo es fácil, sencillo y funcional. Es lo que ocurre con este modelo de mesa de centro, también de la marca Homcom. Pega a la perfección con otras mesitas auxiliares gracias a su toque de madera en las patas y el gris suave de su superficie. Una superficie que es un tablero rectangular de 1,2 metros MDF con 45 mm de grosor y construido en madera de pino. El conjunto de la mesa, de gran amplitud, es de 120,5x45x40 cm. 70% de descuento, ahorra 70 euros.

- Mesa auxiliar cuadrada para sofá en color azul. Con un tamaño cuadrado de 45x45x45 cm se convertirá en la mesita de noche para dejar el móvil, los libros o una lámpara pequeña de sobremesa por excelencia. Está disponible en color gris suave y su montaje es muy sencillo: simplemente hay que montar el tablero superior sobre las patas. Soporta un máximo de 20 kg. 71% de descuento, ahorra 50 euros.

- Set de dos mesas auxiliares de centro con bandeja de madera extraíble. Si, por contra, preferimos hacernos con varias mesas auxiliares con un diseño geométrico, vintage e industrial, esta es una buena opción. Se trata de un set de dos mesitas: una más alta (40,5x40,5x41 cm) y otra más baja (33,5x33,5x33,5) con la particularidad de que se pueden apilar una encima de la otra, convirtiéndose en prácticas cestas de metal: tanto para almacenar y tener a mano los objetos que más utilicemos como para transportarlas en un santiamén. 45% de descuento, ahorra 49,01 euros.

Recibidores, sinfonieres y percheros

- Recibidor con cajón y espejo colgante en varios colores. Para aquellas viviendas con un espacio limitado en su entrada, esta combinación de recibidor y espejo es una buena alternativa de compra. El producto, que consta de dos módulos con una abertura cuadrada en uno de sus extremos a modo de estante, tiene 32 cm de profundidad. De líneas modernas y con acabados elegantes, el conjunto está fabricado en melamina de alta calidad no porosa. En cuanto al espejo, sus dimensiones son de 90 cm de largo y 40 cm de alto. El recibidor se coloca suspendido en la pared para reducir el espacio al máximo. Se entrega desmontado, pero su montaje es sencillo. 55% de descuento, ahorra 72,10 euros.

- Sinfonier con seis cajones y guías metálicas en varios colores. Se trata de un mueble imprescindible en toda habitación que se precie ya que, además de su función decorativa, es muy útil gracias a su altura como complemento a vestidores y armarios de gran amplitud. Cuenta con seis cajones con tirador y en él podrás almacenar prendas pequeñas. La apertura de cajones es muy suave y dispone de guías metálicas para un deslizamiento sin trabas ni saltos. Con una altura de 117 cm y una anchura de 40 cm, lo podemos ubicar en cualquier pared o rincón en estancias pequeñas. 42% de descuento, ahorra 50,10 euros.

- Perchero de pie con zapatero de pared en color blanco. Práctico, funcional y, sobre todo, con una estética que hará que pase desapercibido. Este perchero tiene un altura de casi 190 cm y una anchura de 70 cm: unas dimensiones clave para poder moverlo de una habitación a otra en caso de necesidad. Su estructura es de acero, es resistente a la corrosión y su montaje no nos llevará nada de tiempo. Mantén un vestíbulo limpio y ordenado gracias a sus 18 ganchos y tres estantes inferiores para poner todo tipo de chaquetas, bolsos o zapatos. Las agarraderas pueden aguantar 10 kg de peso y la capacidad máximo del zapatero es de 20 kg. 33% de descuento, ahorra 10 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de septiembre de 2020.

