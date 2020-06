Escucha las noticias de EL PAÍS del martes 9 de junio de 2020

Este martes es noticia que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. José María Irujo, jefe del equipo de investigación de EL PAÍS, explica en este podcast las diferencias entre esa investigación y la que lleva a cabo un fiscal suizo.

Además, el Consejo de Ministros aprueba hoy la norma que protege a los menores frente a la violencia e incorpora un gran paquete de medidas de prevención. La periodista María Sosa Troya cuenta por qué la nueva ley significa un cambio de paradigma en España.

Y lea en ICON una entrevista con Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow y Woody Allen. El periodista habla sobre Depredadores, el libro en el que plasma su investigación sobre los abusos sexuales en la Meca del cine. Durante la conversación, adopta un tono glacial cuando le preguntan porel precandidato presidencial Joe Biden, sobre el que pesa la acusación de abusos sexuales por parte de una exempleada: “Solo puedo decir que no hablo de temas que no he publicado”.