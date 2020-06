5

Los vecinos se amontonan afuera de la vivienda ante los gritos de los familiares. El comandante de la estación de bomberos, Adolfo Oribe, asegura que muchas personas de este municipio de casi 400.000 habitantes no creen en la existencia de la covid-19 y que no siguen las recomendaciones de las autoridades. Según Oribe, la gente no llama a emergencias hasta que se encuentra en una situación crítica por temor a morir solos en un hospital.