Retrato de un hombre que carga los camellos con sacos de sal en Tichit. Esta área fue abandonada alrededor del año 500 a. C., probablemente debido a la aparición de condiciones más áridas. "No hay nada que hacer aquí. Los jóvenes prefieren irse. "No hay trabajo ni oportunidades", lamenta Gildou Muhamedou Babui, de 34 años. El joven ha tratado de encontrar trabajo en Nuakchot y Atar, las grandes ciudades del país. Pero tampoco hay trabajo. Regresó y lleva la contabilidad de la municipalidad después de haber encadenado trabajillos.