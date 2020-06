Protege la casa del calor con el estor más vendido en Amazon (disponible en múltiples colores)

El calor se empieza a hacer acto de presencia y combatirlo en casa es uno de los objetivos prioritarios para sentirnos lo más cómodo posible sin sufrir los estragos de la canícula durante el día. Además de la instalación de aires acondicionados o ventiladores, existen alternativas más baratas para limitar los efectos de las altas temperaturas en las estancias. En concreto, nos referimos a los estores o cortinas de una sola pieza que se enrollan verticalmente. Por eso, desde el EL PAÍS Escaparate hemos elegido este modelo económico con hasta 25 variantes de colores, que se puede adquirir en Amazon.

Se trata de un producto con más de 1.500 valoraciones y una nota media elevada: 4,2 sobre 5 estrellas. A un precio, además, muy asequible: puedes hacerte con uno desde 21 euros. De hecho, se ha convertido en el artículo más vendido en la categoría de Persianas enrollables y estores de la plataforma electrónica. Se puede elegir en numerosas medidas, que van desde los 80x175 cm hasta los 160x250 cm, y así equipar toda la casa con independencia del tamaño de nuestras ventanas o ventanales.

De entre todas sus ventajas, los usuarios que ya lo han probado destacan algunas por encima de todo, como son: su fácil instalación, la claridad que ofrece, su peso liviano y la relación calidad-precio. “Compramos tres estores para el nuevo ventanal de nuestra casa. Y ha sido un acierto total, tienen una relación calidad-precio increíble”, asegura un usuario. Otra usuaria indica que es una “compra acertada”: "Me encanta, cuando está completamente enrollada no se nota; sube y baja fácil. La tela es buena y no se ve a través de ella".

Compra desde 21,08€ en Amazon

Tejido liso, translúcido y enrollable

Uno de los factores a tener en cuenta cuando nos hacemos con un estor de estas características es que deje pasar la luz, pero mantenga fresca la estancia. Una misión doble que este producto cumple a la perfección gracias al material con el que está hecho (100% poliéster) y su gramaje elevado: 180 grs/m2. “Es ideal para quienes buscan un poco de privacidad sin perder un rayo de luz”, explica una usuaria.

Su mecanismo es muy sencillo gracias a una cadena de unos 150 cm que nos permitirá subir y bajar el estor con facilidad. Además, siempre podremos dejarla sujeta a la pared mediante un gancho de pequeñas dimensiones y así evitar enganchones o tirones innecesarios. “Un estor a un precio increíble de creer. Muy fácil de instalar, ya que se puede colocar la cadena a ambos lados”, indica una compradora.

Compra desde 21,08€ en Amazon

Transpirable e hipoalergénica: así es la colcha para la primavera que necesitas

Buena resistencia a la luz e instalación tanto en pared como en techo

Otro de los atractivos de este estor translúcido es su resistencia a la luz, por encima del nivel 3, suficiente para protegernos del sol más nocivo. Y un elemento imprescindible para mantener una temperatura ambiente adecuada, creando una barrera adicional para salvaguardar del calor más dañino a electrodomésticos, muebles, sofás... y a nosotros mismos. “De dentro hacia afuera se ve, pero desde fuera no te ven”, aclara una usuaria. Algo fundamental para movernos dentro de casa con total tranquilidad sin miedo a ser vistos desde la calle.

El soporte superior es un tubo de aluminio de 28 mm y los anclajes están confeccionados en plástico. El set de montaje viene con un par de soportes, tacos y tornillería. “Tamaño ideal para lo que necesitaba. Los soportes y el mecanismo son de plástico en vez de metálicos pero parecen de buena calidad. Satisfecho con la compra”, explica un usuario.

Sin olvidarnos de la estética de cada estancia, con la posibilidad de variarla en cualquier momento gracias a los múltiples tonos que ofrece el tejido, hasta un total de 25 variantes: desde colores más oscuros y con personalidad hasta los más claros que pegan con todo. Teletrabaja, descansa o diviértete dentro del hogar sin sufrir los rigores del calor e invirtiendo muy poco dinero.

Compra desde 21,08€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

Las cortinas aislantes más vendidas en Amazon atenúan luz y temperaturas extremas

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de junio de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.