Juan Betancourt: “La cualidad humana más sobrevalorada es intentar caer bien a todo el mundo”

Es uno de los modelos más cotizados de España, y ahora algo más. Pero Juan Betancourt (La Habana, 1990) ya había sido algo muchas cosas anteriormente. Más allá de un físico incontestable, rotundo, que justifica su carrera por sí mismo y le llevó a sustituir a Jon Kortajarena como imagen de Tom Ford en 2013, Betancourt también se ha ganado el público gracias a su participación en programas como Masterchef Celebrity y ha probado suerte en la interpretación en pequeños papeles en películas como Las leyes de la termodinámica (2018). Ahora se lanza al mundo empresarial con la firma Nakaru, que ha creado con su socio Rubén Bernal y ofrece camisas unisex de producción sostenible y fabricación nacional.



De todas las prendas posibles, ¿por qué camisas para inaugurar tu propia marca? ¿Tienes algún cariño o relación especial con esta prenda? No os voy a mentir, nuestra primera opción eran gafas de sol… éramos unos amigos que queríamos emprender un viaje juntos creando algo bonito, optamos por las gafas de sol pero luego nos dimos cuenta de que era un producto al que no podíamos darle mucha personalidad y que estaba ya muy explotado. Así que después de varios días decidimos que las camisas serían una buena prenda para probar.

Unisex, hechas en España y sostenibles. Más que una camisa os ha salido una declaración de principios. ¿Por qué era todo eso tan importante? En primer lugar, queríamos apoyar la idea de que tanto hombres como mujeres podían llevar las mismas prendas y de esta manera apoyamos un poco a la igualdad. Por otro lado, sabíamos que hacer las camisas en España tendría más valor y prestigio, además de apoyar la marca España. El tema de la sostenibilidad lo apoyamos porque somos muy conscientes de su importancia en presente y futuro, y creemos que si entre todos navegamos en esa dirección ayudaremos a crear un mundo mejor, así que no podíamos reclamarlo sin predicar con el ejemplo.

Una contradicción: tienes un montón de amigos ‘influencers’ para promocionar estas camisas, pero estarás de acuerdo en el que lográis muchos más likes cuando os la quitáis. ¿Juega alguna vez la belleza física en contra? No creo que juegue la belleza física en contra, pero aun así, nuestro objetivo es que sea quien sea que se quite la camisa, gane más con ella puesta.

Hagamos honor al nombre de esta revista: a la hora de emprender este proyecto, ¿quiénes fueron tus iconos para inspirarte empresarial y artísticamente? Mis iconos, como siempre digo, son mi madre y mi abuela para todo aquello que empiezo o intento emprender. Pero empresarial y artísticamente me gusta mucho Tom Ford, porque todo lo que toca lo convierte en oro.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Creo que con humildad te puedes ganar a cualquier persona.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Mi sentido del humor.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? Salir a bailar con mis amigos.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Una videoconsola.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? Una foto de un rinoceronte, con letras encima que dicen NAKARU.

¿Cuál es tu habilidad oculta? Hacer sentir a los desconocidos partes de mi grupo.

¿Tu palabrota favorita? "Pinga", ¡jajaja!

¿Qué figura pública amas? Amar es una palabra muy fuerte, pero siempre he admirado a David Beckham.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? Trump.

¿Como es tu decoración ideal? Sencilla, simple y acogedora.

¿Y tu decoración odiada? Extravagante.

¿Qué viaje te marcó? Brasil, hace dos veranos.

¿Y a qué lugar no volverías? A donde hace menos 34 grados.

¿Qué canción te pones para animarte? Muchas, pero la más reciente se llama Lazy Day.

¿Y para seducir? No seduzco con canciones...

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? Cabronazi.

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Mmmm... creo que el de la canción de We are the world.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? Lionel Messi.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Jessica Alba.

¿Y cuál ha sido el último? Duerme conmigo.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? Muchas fotos de trabajos de mi carrera y fotos con mi pareja y exparejas.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? Mmmm... esta, creo, ¡jajaja!

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideramos que es demasiado tarde para intentar aprender? Jugar a nivel profesional al tenis.

¿Excitantes o calmantes? Excitantes.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Domino el pescado y fracasé en la paella.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? Aquí me has pillado…

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Salir a los 17 años de Cuba.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? Una chaqueta de Balmain.

¿Qué no perdonarías en un/a amigo/a? Una traición.

¿Qué no perdonarías en un amante? Volvemos a la traición.

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Futbolista.

¿Cómo sería tu senectud soñada? Jugando videojuegos con mis nietos.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? El interior del océano.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? Uno de ellos fue cuando me confirmaron mi campaña para Tom Ford.

¿Y el más triste? Cuando falleció mi abuela.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? Hacer deporte.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia. Este es un hombre que va al doctor y le dice:

–Doctor, doctor no sé que me pasa, cuando me levanto soy como un perro, salgo a correr al patio, meo las plantas, entro a casa y le voy a oler a mi mujer pues su parte de atrás…

–¿Desde cuándo le ocurre esto?

–Pues desde cachorrito.

¡Jajaja!

¿Alguna vez te ha ocurrido algo a lo que no encuentres explicación racional? Cosas que sueño.

¿Qué cualidad humana consideramos más sobrevalorada? Caerle bien a todo el mundo.

¿Qué le preguntarías al próximo destinatario de este cuestionario? "Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?"

