Las cinco noticias clave del 14 de mayo

Las polémicas de Díaz Ayuso revientan la estrategia del PP. Los escándalos de la presidenta madrileña sepultan el plan alternativo de Casado y acaparan las comparecencias de todos sus dirigentes.

- La versión de Ayuso choca con las órdenes del estado de alarma

No hay precio amigo para el resto de clientes en el hotel de Ayuso. Be Mate Plaza de España recibe huéspedes durante la fase 0, pero sus descuentos no son tan generosos.

El estudio de seroprevalencia eleva la peligrosidad del virus: un muerto por cada 100 infectados. Los primeros resultados del estudio de seroprevalencia elevan la peligrosidad del virus.

- “No será posible la inmunidad de grupo hasta que llegue la vacuna”

La muralla sanitaria y geográfica de Asturias contiene la pandemia. La prevención y el robusto sistema de salud limitan el alcance del coronavirus entre la comunidad más envejecida de España.

- Sebreño, calma entre la pandemia

Dos meses eternos en estado de alarma. El 14 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el confinamiento de los españoles. La medida se decidió con 4.209 casos y 120 muertes oficiales por coronavirus.