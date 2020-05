'Rick y Morty': la serie de culto se convierte en icono de moda

¿Una pizza despatarrada en un sofá que pide un par de humanos a domicilio para cenar? ¿Es Papa Noel en realidad un vagabundo que lleva en sus entrañas un parque de atracciones? Una serie televisiva que aglutina tales personajes en sus aventuras solo puede deparar algo bueno. Los viajes constantes por mundos paralelos y otras galaxias que desarrollan los protagonistas de Rick y Morty, la sitcom extraída las perturbadoras mentes de Justin Roiland y Dan Harmon, llevan eclipsándonos con su humor inteligente y su estética cómic desde 2013.

Ellos son Rick Sánchez, un científico loco y nihilista que empina el codo siempre que puede; y su nieto Mortimer "Morty" Smith, un adolescente apocado al que le faltan unos cuantos hervores. Juntos se pasean por cambios temporales e intergalácticos para poner a prueba todo lo políticamente correcto. Siguiendo la estela de otras producciones animadas que ya dejaron bien claro que los dibujos no eran solo cosa de niños (Los Simpson, South Park o Family Guy son algunos de ellos) esta gamberrada disponible en HBO y Netflix hace del surrealismo narrativo un deleite constante.

Los colores empolvados protagonizan la colección 'Rick & Morty'. | PULL & BEAR

Plagada de guiños a iconos pop de nuestra infancia como Regreso al futuro o Jurassic Park, parodian sin escrúpulos numerosos rostros de actualidad como el expresidente Barack Obama o los guionistas de Juego de Tronos, entre un sinfín de críticas y burlas para el disfrute de sus miles de seguidores. Una serie de culto no solo por sus personajes enrevesados (Abradolf Lincler, un humanoide que surge del Adolf Hitler y Abraham Lincoln pasará a la posteridad) , sino por una estética postpunk teñida de colores empolvados que la marca Pull & Bear pone ahora al alcance de su gran legión de fans.

Esta primavera, el rostro cabreado de Rick y la torpeza de Morty protagonizan la colección cápsula de la marca de streetwear española. Ya a la venta en la web de Pull & Bear, ambos personajes se dejan ver con su inconfundible gráfica por una selección limitada de camisetas, bermudas y prendas de exterior, como cazadoras canguro con bolsillo delantero y sudaderas. Su marcado estilo urbano añade una pieza más versátil dentro de la colección: una camisa de manga corta con aires latinos y prints de la serie.

Total look de la colección cápsula 'Rick & Morty'. | PULL & BEAR

No podía falta el rótulo creepy de la serie, reconocible por su tipografía Get Schwifty que se estampa en colores neón sobre cada pieza. Su paleta suave de grises, rosas, violetas, verdes y corales se contraponen a la contundente presencia del negro en un total look de sudadera y pantalón joggin. Sobre la percha, la silueta holgada rige toda la colección, inspirada en el skateboard y la cultura urbana que resuena en la calle. Y en la que Rick & Morty se perfilan como los mejores compañeros de viaje.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.