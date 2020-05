Para Dolce & Gabbana, la solidaridad empieza en el hogar

El número de mayo ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

El hogar es el espacio que define los tiempos que corren. Por eso el nuevo proyecto de Dolce & Gabbana rinde homenaje a uno de los pilares esenciales de lo casero: la artesanía. Titulado DGFATTOINCASA (“Fatto in casa” significa “Hecho en casa” en italiano) , es un relato visual ambientado en un taller doméstico como los que, durante décadas, han alimentado la cultura italiana. En este contexto, como explican desde la firma, “la tradición dictaba que la magia de lo artesanal se entretejiera estrechamente con la calidez de la vida familiar”. Desde luego, hay algo de íntimo en la serie de imágenes domésticas en las que las labores creativas manuales, como la sastrería o el punto, conviven con la cocina, el cuidado de los hijos o el descanso.

La campaña es un homenaje a los oficios manuales tradicionales.

No es un tema ajeno a Dolce & Gabbana, cuyo desfile de presentación de la colección masculina para el próximo otoño consistía precisamente en un homenaje a los oficios tradicionales, desde el herrero al albañil o el sastre, que subrayaba la importancia de lo manual, lo único y lo lento en un mercado tan saturado y acelerado como el de la moda.

Ahora, además, esta campaña tiene tintes solidarios, porque forma parte del compromiso de la marca con la Fondazione Humanitas Per La Ricerca y amplía el alcance del proyecto Amore for Scientific Research con la universidad Humanitas, en la que el profesor Mantovani investiga acerca de la respuesta del sistema inmune al covid-19. A través de las redes sociales de la firma, el proyecto DG Fatto In Casa servirá para recaudar fondos para la lucha contra el covid-19 y para reafirmar el mensaje solidario de la firma de Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

