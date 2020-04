La LFP ha comprado 15.000 test para hacer pruebas a los futbolistas para que así puedan comenzar su actividad profesional. Cuando todavía hay sanitarios, personal de residencias, trabajadores considerados esenciales, personas que han estado en contacto con afectados y muchos otros que lo necesitarían y a quienes no se les ha realizado la prueba; cuando estamos a las puertas de una desescalada que necesita la realización masiva de test para no volver atrás, la LFP actúa de esta manera. Cuando en medio de una enorme crisis sanitaria encontramos estas decisiones y estas respuestas (me refiero a nuestro silencio) creo que todavía la crisis no nos ha mejorado como sociedad.

Alejandro Oleaga Zabala. Bilbao

