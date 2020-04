Llevo más de 40 días sin poder ver a mi madre, que vive en una residencia que ha sufrido el azote de la infección dejándola a día de hoy al 50% de su capacidad. En ella ha habido 14 fallecidos y 30 están ingresados en hospitales. Hablé por teléfono con ella y me dijo que quería verme. No entienden qué es lo que pasa, con personal a su alrededor que no conocen, “astronautas” (todos tapados) gerocultores, enfermeras y bomberos. Su voz, muy triste. Necesitamos vernos. Hay que protocolizar las visitas, como en Francia. No hay que permitir que los mayores que superaron la covid-19 sufran un mayor deterioro.

José Luis Olivé. Barcelona

