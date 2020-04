La otra noche fui a dar un paseo al perro y me di cuenta de que, a pesar de vivir en la ciudad, el ambiente traía un frescor a primavera. Después miré al cielo y aprecié que las estrellas se veían claramente. Además, una de ellas destacaba sobre las demás con un brillo muy potente; consulté mi móvil y me di cuenta de que no era una estrella, sino Venus. Me pregunto si habría sido capaz de verlo o de siquiera poder oler las plantas de los jardines adyacentes a mi avenida en caso de no haber llegado el coronavirus. Lo más probable es que en condiciones normales me hubiera encontrado con el habitual olor y ambiente de la polución.

Raúl Ágreda García. Alcorcón (Madrid)

