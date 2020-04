Yo tengo 80 años, y también muchas preguntas. Me pregunto por qué parece ahora que no es muy grave que nos muramos los mayores. Me pregunto si las personas que minimizan lo que está ocurriendo tienen padres, abuelos, tíos o amigos de mi edad. No entiendo cómo pueden reaccionar de una forma tan inhumana ante tal catástrofe. Durante milenios los ancianos han sido respetados como los más sabios. En solo unas décadas hemos pasado a ser absolutamente prescindibles.

Roberto Rodríguez López. Madrid

