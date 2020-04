Joey Bada$$: el doble símbolo del dólar no es casualidad

Cuando en la revista Interview le preguntaron si era republicano o demócrata, este veinteañero salió rápido del paso. “Soy Joey Bada$$”, le soltó al periodista. Y ya está. Después de todo, el apodo que en su día se puso el rapero y actor Jo-Vaughn Virginie Scott (Brooklyn, 1995) es casi una ideología en sí mismo. Solo hay que fijarse en los dos símbolos del dólar. Ya en el colegio, Bada$$ se financiaba los videojuegos limpiándole las sneakers al resto de la clase, y las suyas las vendió al llegar al instituto para comprarse un micrófono. El mismo con el que en 2010 se hizo viral en YouTube rapeando desde su habitación. “Yo era de esos niños con las ideas claras”, recuerda ahora para ICON. “Sabía que iba a encontrar mi camino”.

Poco tardó. Con la primera mixtape recicló el hip hop que en los noventa floreció justo debajo de su casa, en unas calles de las que no puede ni quiere escapar. “Siempre he visto Brooklyn como un pack de culturas que se funden. Eso te influye a la hora de expresarte, y más aún siendo la primera generación de tu familia que nace en Estados Unidos”, dice, aludiendo a su ascendencia caribeña. Algo de lo que hablaba en primera persona en su disco debut (B4.DA.$$, 2015) para luego, en el segundo (All-Amerikkkan Badass, 2017), erigirse en portavoz de aquellos que siguen sin tener voz bajo el gobierno de Trump.

Joey Bada$$ es embajador de 1 Million Parfum de Paco Rabanne. Foto: Quentin de Briey

A estas alturas, hay quienes le piden en YouTube que por favor saque un disco nuevo cuanto antes. El problema es que su agenda, desde hace tiempo, va más allá de la música. Bada$$ da charlas en Harvard y la Universidad de Nueva York. Es padre primerizo. Y no quiere dejar de lado la carrera de actor que fortaleció en la serie Mr. Robot. “El cine y la televisión siempre han sido mi pasión”, dice. “A veces mola ponerte en el lugar de una persona que no se parece a ti”. En otras ocasiones, lo que importa es seguir siendo el chico triunfador, que es la imagen que muestra de él la campaña de 1 Million Parfum de Paco Rabanne, junto a una legión de veinteañeros. “La visión de la firma francesa es bastante parecida a la forma en que me gusta verme en este mundo”, explica Bada$$ acerca de su colaboración con la fragancia que reinterpreta para la la generación Z y en clave “solar” 1 Million, la franquicia más influyente de la firma y todo un emblema de la perfumería milenial.

En el fashion film, el estadounidense –envuelto en collares dorados– baila el Rapper’s delight de Sugarhill Gang, y con solo un chasquido llena un carrito del supermercado de lingotes de oro. Opulencia pura y dura, sí. Pero un sueño para alguien que, sin reparo, le recuerda a la gente que no se olvide del símbolo del dólar cuando vayan a mencionarle en Instagram.

En estos tiempos de confinamiento no es tan sencillo conseguir ICON como siempre. Por eso, el número de abril ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.