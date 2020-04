Las suscripciones digitales y videojuegos ‘online’ al mejor precio para PS4, Nintendo Switch y PC

El mundo de los videojuegos hace ya mucho que dejó el terreno de lo físico para pasarse al universo de lo virtual. Además de pagar con el móvil, hacer transacciones al momento o pasar dinero con solo el número del teléfono, cada vez nos habituamos más a adquirir videjuegos, pases, expansiones y paquetes extras a través de Internet y sin salir de casa. Con tan solo pulsar un botón, la descarga del contenido que deseemos se quedará alojada en nuestra consola lista para instalarse.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado una serie de suscripciones digitales anuales, tanto para los amantes de la PS4 y la Nintendo Switch; una lista de los videojuegos más deseados en lo que llevamos de 2020 (además de una pequeña selección del amplio universo de Mario Bros); así como juegos míticos para PC y periféricos para consolas. Todo a precios asequibles y, en algún caso, con grandes descuentos de más del 80% de descuento. Recuerda, además, que los envíos son gratuitos. ¡Que no se te escapen!

Suscripciones digitales

- Código digital para suscripción Play Station Plus 365 días. A través de dicha suscripción, el jugador recibirá un código por email en el que deberá validar la cuenta de PlayStation Plus. Este código da acceso a la amplia comunidad de gamers de PlayStation (son ya 40 millones de usuarios en todo el mundo) para disfrutar online de los juegos, además de tener acceso a 10 GB de almacenamiento en la nube para guardar las partidas. Además, permite el uso de la función Share Play: por el que el usuario puede invitar a un amigo que tenga un sistema PS4 como acompañante de forma virtual, ofertas exclusivas y ofertas de juegos sin coste adicional cada mes. 13% de descuento, ahorra 8 euros.

Compra por 51,95€ en eBay

- Código digital para suscripción Nintendo Switch 365 días. Una magnífica forma de jugar en el universo online en forma cooperativa de la Nintendo Switch. Dispondrás de un gran catálogo de clásicos de Nintendo y podrás almacenar los datos de guardado de la consola en la nube. Ser suscriptor también te dará ventajas exclusivas y mucho más. Sin embargo, si prefieres disfrutar durante solo un trimestre de todas estas ventajas, puedes adquirir este otro pase online por solo 7,95 euros (ahora con un 60% de descuento).

Compra por 19,95€ en eBay

Juegos digitales

Nintendo Switch

- Animal Crossing: New Horizons. Se ha convertido en toda una tendencia en los últimos meses. Se trata, además, de la novena entrega de la saga Animal Crossing. Un juego en el que tu personaje asumirá un papel de “explorador” en una isla desierta donde tendrás la posibilidad de cultivar, construir tu propia casa, amueblarla y muchas más actividades. Y si lo quieres en formato físico, también puede ser tuyo ahora por solo 54,95 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

- Donkey Kong Country. Una aventura más, y ya son tropecientas, en las que el gorila más famoso del universo de los videojuegos deberá recuperar su isla de las garras de los invasores. En este caso, los malos provienen de los males del norte. Podrás alternar entre cinco islas distintas y tendrás la posibilidad de jugar tanto en solitario como con un amigo. Ah, y no te olvides de sacar el máximo partido a las habilidades de cada personaje con un gran número de objetos coleccionables. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

- Xenoblade Chronicles 2. La segunda parte de este juego de rol japonés también está pegando fuerte en este inicio de 2020. En esta nueva aventura, contarás con un mundo nuevo y un elenco de personajes diferentes. Titanes, océanos de nubes, últimos vestigios de civilización… una buena alternativa para no aburrirse estos días en casa. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

- Splatoon 2. Una versión “colorida” de una batalla todos contra todos. Hay diversos modos de juego en esta nueva entrega pero el más popular es, sin duda, el denominado combate territorial. En él, equipos de cuatro jugadores se enfrentan en batallas de tinta durante tres minutos. ¿Y quién gana? El equipo que más terreno sea capaz de manchar con su color. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

- The Legend of Zelda: Breath of the world. Otro clásico donde los haya del universo Nintendo. Pero cuidado, esta vez, deberás sobrevivir a la naturaleza salvaje de Hyrule, un mundo inhóspito. En esta entrega viajarás por praderas, bosques y cumbres montañosas en una gran aventura a cielo abierto. 8% de descuento, ahorra 6 euros.

Compra por 63,95€ en eBay

- Snipperclips Cut it Out. Un juego más mesurado y tranquilo pero no por ello menos intenso. El atractivo de Snipperclips es su sencillez: completa el puzzle en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores. En el modo más utilizado (el de uno o dos juadores) tendréis que controlar dos personajes que poseen cuerpos recortados para ir gestionando los puzzles y retos que se van presentando. Un pasatiempo donde la lógica y la paciencia son características principales.

Compra por 9,95€ en eBay

- Fitness Boxing. Si estás planteando hacer un poco de ejercicio pero solo con pensarlo te aburres, que sepas que jugando también puedes mantenerte en forma. Mediante este título de la Switch, Fitness Boxing, romperás a sudor gracias al ritmo de las canciones de artistas como Lady Gaga, Avril Lavigne y muchos más. Domina todos los movimientos, déjate guiar por tu entrenador personal y, sobretodo, quema calorías sin darte cuenta. 8% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 45,95€ en eBay

Universo Mario Bros

- Mario Kart 8 Deluxe. La undécima entrega de la serie Markt no te defraudará. De hecho, se ha convertido en uno de los videojuegos con más copias vendidas de Nintendo. Disfruta de populares circuitos y de nuevos personajes además de portar varios objetos de forma simultánea. En esta ocasión, los pilotos cuentan con la ayuda del nuevo volante inteligente para no “salirse a la primera de la pista”. En modo televisor, el juego alcanza una resolución de 1.080p. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra 55,95€ en eBay

- Super Mario Party. Otro clásico del universo Mario Bros con el que pasarás horas jugando casi sin enterarte. Ahora, trae dados específicos para cada personaje. Cuenta, además, con nuevas formas de juego (incluidos mini aventuras manejados con los Joy-Con para disfrutar con toda la familia). Hazte con todas las estrellas y muévete a tus anchas por el tablero. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

- Mario y Sonic en los JJOO. Aunque ya sabemos que los Juegos Olímpicos se posponen para 2021, en la consola siempre podrás sentirlos más cerca gracias a la colaboración inestimable de dos grandes personajes: Mario y Sonic. Acompañados de muchos más personajes, podrás hacerte con la medalla de oro en cada uno de los deportes olímpicos. También, en los que se estrenarán: skateboarding, kárate, surf y escalada deportiva.

Compra por 59,95€ en eBay

- Super Mario Odissey. Aventuras, nuevas habilidades y más en este juego estilo sandbox. Mario Bros vuelve a hacer de las suyas para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. Explora todo el planeta de juego para recoger lunas que te servirán de combustible a tu aeronave, la Odyssey. 6% de descuento, ahorra 4 euros.

Compra por 55,95€ en eBay

Para PC

- Call of Duty Infinite Warfare. Lanzado hace más de tres años, este videojuego de disparos en primera de persona no defraudará a los más gamers. Basado en un futuro relativamente cercano, tendrás la capacidad de jugar en tres distintas situaciones: Campaña, Multijugador y Zombis. Prepárate ante la guerra a gran escala y disfruta de horas de ocio frente al ordenador. 83% de descuento, ahorra 51 euros.

Compra por 9,95€ en eBay

Periféricos

- Mandos Joy-Con (set izquierda/derecha). Elige flexibilidad a la hora de jugar y descubre nuevas formas de interactuar con este par de mandos. Su diseño incluye la función de vibración HD, que ofrece una vibración más realista si cabe. Cada Joy-Con equipa sus propios botones, sensor de acelerómetro y sensor de movimiento lo que le los convierte en mandos independientes. Ahora, podrás hacer capturas de pantalla durante tus partidas y compartirlas en redes sociales. Este lote viene con colores azul y amarillo neón; aunque si eres más del naranja y del morado, no dudes en adquirir este otro pack al mismo precio.

Compra por 74,95€ en eBay

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.