¿Por qué somos el único país de nuestro entorno que no permite hacer deporte o salir a caminar en solitario? El gobernador de California ha prohibido a sus ciudadanos que salgan de casa salvo necesidad, pero ha hecho una excepción: se permite e incluso se anima a hacer actividades al aire libre como caminar o correr, siempre y cuando se haga solo y se mantenga una distancia de seguridad. En Milán, el estado de alarma hace la misma excepción, se puede salir a hacer deporte o pasear en solitario. Lo mismo que en Francia, Bélgica o el Reino Unido. ¿Por qué no se permite hacer deporte en el exterior aquí? Médicos y psicólogos coinciden en señalar los beneficios del ejercicio físico para la salud mental y, sin duda, poder pasear un rato ayudaría a muchos a sobrellevar las duras semanas que tenemos por delante. ¿A qué espera el Gobierno para rectificar?

Carlos Serrano Muñoz. Barcelona

España e Italia han encerrado a toda la población en casa. Nadie puede salir en este país a pasear, ni solo ni acompañado, salvo que salga a comprar comida o a trabajar, el que pueda trabajar, claro. Bélgica y Francia han prescrito un encierro algo más flexible, no prohibiendo, e incluso recomendando, practicar actividad física al aire libre, y hasta permitiendo la apertura de las librerías. Supongo que cada nación, asesorada por sus expertos virólogos, ha adoptado el método epidemiológico que más se ajusta a la idiosincrasia o picaresca de su ciudadanía. Veremos al final qué sistema obtiene mejores resultados.

Gonzalo de Miguel Renedo. Logroño

Me es insoportable pensar en las personas y las familias humildes con niños confinados en un piso pequeño, sin balcón, que nunca pueden salir al aire libre y nunca ven el sol. No serían de extrañar consecuencias no deseadas para su salud mental y física. Por lo tanto, se debería sugerir a las autoridades que busquen urgentemente una solución a este problema. Se debería levantar parcialmente la prohibición y buscar modelos de actividades al aire libre, limitadas y totalmente controladas (por voluntarios, por ejemplo) en parques, playas, pistas deportivas..., igual que en casi todos los países europeos con la población confinada.

Gunhild Goineau. Sitges (Barcelona)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.