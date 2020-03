Diez ‘podcasts’ de ficción para la cuarentena

1. Wolverine

El universo Marvel llega ahora a nuestros oídos gracias a la adaptación que la plataforma Stitcher ha hecho de uno de sus personajes más fascinantes: James Logan, más conocido como Lobezno. Este podcast de ficción tiene dos temporadas asombrosas: la primera se titula Wolverine: The Long Night y narra las aventuras de los agentes especiales Sally Pierce y Tad Marshall que investigan en Alaska una serie de muertes misteriosas. Con la ayuda del diputado Bobby Reid (Andrew Keenan-Bolger) investigan al principal sospechoso, Logan (con espectacular y riquísima voz de Richard Armitage). El guion está a cargo de Ben Percy, que afirmó que esta historia es una mezcla perfecta entre true-crimes como Serial o S-Town y despliegues narrativos propios de relatos policíacos como True Detective. La segunda temporada es Wolverine: The Lost Trail y esta vez el escenario sonoro se traslada a un pantano de Louisiana. Logan regresa a una New Orleans con enorme potencial sonoro —música excelente y texturas sucias en el paisaje sonoro— y allí descubre que su antiguo amor, Maureen, ha desaparecido. Pero no solo ella; son docenas los humanos y mutantes que se han evaporado. Logan y su compañero Marcus se unen con una arma poderosa para llegar a un lugar siniestro: un pantano donde se reúnen ladrones y pandillas de motociclistas, y donde habita un poderoso mutante llamado Jason Wyngarde. El mejor diseño sonoro al servicio de una historia llena de fantasía e interpretada por voces con una enorme capacidad emocional. Les gustará a los fans de Watchmen o Westworld.

2. Fausto

Fausto es el nombre que la policía mexicana dio al expediente que registraba una serie de homicidios y asesinatos. Todo comienza en 1991 cuando una familia es asesinada en el municipio de Ecatepec. Sin apenas conocer el móvil y en circunstancias extrañas, la prensa y la policía comenzarán a investigar. Fabián Roldán fue el agente que resolvió este crimen. Su testimonio se convierte en una suerte de novela policíaca interpretada por el actor mexicano Damián Alcázar, que interpreta a Gilberto Rodríguez Orejuela en la serie Narcos de Netflix. Más cerca de un audiolibro enriquecido que de una pura ficción sonora, Fausto tiene una gran solvencia narrativa y engancha al oyente a lo largo de sus ocho episodios. “El audio tiene un potencial casi inconmensurable para contar historias de todo tipo: ficción, poesía, cuentos. Hay algo clásico al respecto. En el caso de Fausto, la historia que estamos contando es un crimen real, pero en formato de podcast casi se siente como novela negra”, afirmó Alcázar en una entrevista a Spotify, plataforma que produce la serie. Les gustará a los fans, por supuesto, de Narcos o ZeroZeroZero.

3. Guerra 3

¿Cómo se desencadenaría la tercera guerra mundial? Hace apenas unas semanas hubiéramos respondido de cualquier manera, ahora sabemos que una pandemia mundial podría ser el catalizador perfecto. Sin embargo, no este esto lo que propone la serie de ficción escrita por José Antonio Pérez Ledo, dirigida por Ana Alonso y realizada por Roberto Maján en Podium Podcast. Guerra 3 está protagonizada por Jimena Torres (con la voz de Adriana Ugarte) y Richi Ortega (Carlos Bardem). Ambos son periodistas. La primera viaja a Corea del Norte para cubrir un festival de gimnasia rítmica y allí conocerá a un siniestro personaje, Ernesto (Jorge Perugorría), un cubano representante del líder supremo de Corea del Norte que al final de la primera temporada pronuncia la frase más temida de todas: “Si quieren guerra, tendrán la mayor que el mundo recuerde”. La segunda temporada comienza con una bomba atómica y pone de relieve una de las grandes virtudes de esta serie: su espectacular diseño sonoro. A este respecto, el realizador Roberto Maján respondía así a una entrevista en este diario cuando le preguntaron a propósito de cómo hacer que suene una bomba atómica: “La primera temporada del podcast termina con una de estas grandes explosiones. ¿Cuántos seres humanos saben cómo suena realmente este tipo de detonaciones? Para recrearlo mezclé una serie de efectos a baja frecuencia con el estallido ralentizado de varias bombas (…) No representa fielmente la realidad, pero es una referencia sin la que el oyente no puede saber qué está pasando”. Le gustará a los fans de La guerra de los mundos.

4. Mija Podcast

La autoficción también ha llegado al formato podcast y Mija Podcast es un buen ejemplo. Una hija de inmigrantes colombianos radicados en Queens cuenta la historia de su familia. Mija es una joven latina de Nueva York que cuenta la historia de su familia a través de diferentes generaciones y con personajes entrañables inspirados en algunos reales: Tatika, Rocky, Yita, Titi o Chacho. Su objetivo no es otro que dibujar su verdadero hogar, uno con el que pueden sentirse identificados los millones de inmigrantes que, con sus familias, son capaces de construir hogares hermosos lejos de sus lugares de nacimiento. Ellos son “quienes construyeron vidas a miles de kilómetros de casa con corazones ansiosos por construir un futuro mejor”, explica Lory Martínez, creadora de este podcast y fundadora de Studio Ochenta, que está disponible en tres idiomas: español, inglés y francés. A través de episodios de apenas 10 minutos, el oyente se sumergirá en una cotidianidad que desgrana, a través de pequeños detalles, intenta retratar la realidad de la comunidad de hispanos en Estados Unidos. En una entrevista con PodQueens Latinas, Lory Martínez afirmó que este es un podcast que hace llorar de emoción, pero que celebra la diversidad. Para los seguidores, por ejemplo, de Master of none.

5. Sandra

Sandra es la nueva audioserie de Gimlet Media, un thriller tecnológico de siete episodios que tiene a los altavoces inteligentes como grandes protagonistas y a esta era de la vigilancia constante como contexto. La serie está protagonista por Helen (interpretada por Alia Shawkat), una joven de la pequeña ciudad de Oklahoma que quiere romper con su antigua vida. Helen empieza a trabajar en Orbital Teledynamics, una de esas compañías de tecnología todopoderosas cuyo producto principal es un dispositivo similar a un altavoz inteligente con un asistente virtual similar a Alexa. En este caso se trata de Sandra (interpretada por Kristen Wiig). Aquí comienza una trama que tiene como motor narrativo las escuchas que Helen —a través de Sandra— realiza de sus clientes, siempre instada por el gerente de Orbital Teledynamics, interpretado por un fascinante Ethan Hawke. Este drama humano en la era de la tecnología se realiza alguna de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez al observar uno de estos dispositivos: ¿Qué pasaría si dispositivos como Alexa estuvieran escuchando todo el tiempo y guardara lo que decimos en una nube? ¿Qué pasa con nuestra vida interior, si llevamos estos dispositivos a nuestros espacios más personales? ¿Nuestras búsquedas dicen quiénes somos? Una serie que encantará a los amantes de Mr. Robot o Devs.

6. Wellcome to the Night Vale

Welcome to Night Vale es una de las ficciones pioneras. Este podcast toma la forma de un programa de radio de un pueblo ficticio llamado Night Vale ubicado en el suroeste de Estados Unidos, un lugar en el que suceden hechos extraños que son narrados por Cecil Gershwin Palmer, el narrador del programa. En la plaza del pueblo hay personajes encapuchados, luces inexplicables en el cielo o la invasión de Night Vale por misteriosos extraños liderados por un cachorro de beagle invocado desde el infierno por parte del último becario de la radio local. Un universo al más puro estilo de Twin Peaks o Doctor en Alaska en el que cualquier cosa es posible si las mentes de Joseph Fink y Jeffrey Cranor lo pergeñan. Ambos guionistas crearon esta serie en 2012 y durante una entrevista en NPR, Fink afirmó que “se le ocurrió la idea de un pueblo en el desierto en donde todas las teorías conspiracionales son reales”. Todo puede ser extraño y poético pero siempre debe tener una continuidad con el universo que la serie invoca: "Si decimos que algo sucedió en Night Vale, entonces sucedió. Porque el mundo necesita ser creíble dentro de sí mismo, incluso si no es creíble en absoluto en comparación con nuestro mundo. Entonces, Khoshekh, el gato macho flotante que da a luz a gatitos con crestas venenosas en la columna vertebral, se convierte en un personaje recurrente en todos los episodios”. Night Vale despliega una mitología propia deslumbrante y conquista a una comunidad de oyentes que entienden este género gótico con pizcas de humor que haría las delicias de Stephen King o David Lynch.

7. El gran apagón

No son pocos los que estos días de encierro absoluto han recordado esta serie que ya en junio de 2016 propuso un mundo en estado de suspensión. En aquella ocasión era provocado por un gran apagón global en el que el mundo se quedaba sin electricidad y el caos campaba a sus anchas por las calles de todo el mundo. La radio de onda media se convertía entonces en la única herramienta que vertebraba una sociedad a oscuras e incomunicada. El apagón era verosímil porque la administración Obama ya había mostrado un protocolo por si esto ocurría algún día. A través de tres temporadas de ocho episodios cada una, el oyente podrá asistir a un crisol de historias construidas a partir de un falso documental que se construye a partir de grabaciones presentadas como reales, que comprenden entrevistas, podcasts, mensajes oficiales o comunicaciones entre radioaficionados. La nómina de actores que aparecen en esta serie es de envergadura: Terele Pávez, por ejemplo, interpretó su último papel en esta serie, acompañada por otros grandes como Nancho Novo, Nacho Fresneda, Tina Sáinz, Juanra Bonet, Miguel Rellán, Irene Escolar y tantos otros. Con más de seis millones de descargas, El gran apagón puede escucharse como se ve Years and years, es decir, con el temor actual de ver desmoronarse el mundo tal y como lo conocemos.

8. Ficción sonora (RNE)

La tradición y la calidad de Radio Nacional de España en la ficción sonora de nuestro país es incontestable. El trío formado por el guionista Alfonso Latorre, la realizadora Mayca Aguilera y el director Benigno Moreno ha dado lugar a una decena de adaptaciones de obras extraordinarias que, además, interpretan en directo en la Casa Encendida de Madrid. Desde A sangre fría, pasando por Alicia en el país de las maravillas, Jekyll y Hyde, El signo de los cuatro de Sherlock Holmes, Café de artistas de Camilo José Cela o el mismo Quijote son títulos que cualquier oyente puede disfrutar con unos buenos auriculares, pues el diseño sonoro de cada escena es minucioso y elaborado. Estas ficciones monográficas son lo más parecido a disfrutar de una gran colección de clásicos tamizados por una narrativa sonora actual e interpretados por los mejores actores de nuestro país. Un podcast imperdible para los amantes de la ficción y la literatura.

9. Crimetown

Crimetown es la serie de Gimlet Media creada por Marc Smerling y Zac Stuart-Pontier, guionistas que The Jinx, el fabuloso documental de HBO que destapaba el caso del siniestro Robert Durst. Cada temporada investiga la cultura del crimen en una ciudad diferente. Si en la primera temporada visitaban Providence para conocer a los asesinos más despiados de la ciudad, en la segunda temporada se dirigen al corazón del Rust Belt: Detroit, Michigan. Tal y como explican sus creadores, desde su apogeo como Motor City hasta su renacimiento como el Brooklyn del Medio Oeste, la historia de Detroit refleja una serie de problemas que atacan el corazón de la identidad estadounidense: raza, pobreza, vigilancia, pérdida de la industria, la guerra contra las drogas. Detroit es una ciudad difícil porque sus ciudadanos lo son. Con herramientas de la ficción más pura, los creadores de Crimetown diseñan una serie basada en hechos reales con una producción sonora adictiva. Para los amantes de The Night Of o Mindhunter.

10. Tanis

Tanis es el podcast que H. P. Lovecraft hubiera hecho si viviera en este siglo. Hay un genios del audiohorror en Pacific Northwest Stories y Minnow Beats Whale. Son los creadores de otro famoso podcast de terror y misterio llamado The Black Tapes comandado por Nic Silver. Ahora, con Tanis, narran una investigación ficticia sobre un mito de una cosa antigua indefinible llamada Tanis y que bien puede asemejarse a los mitos de Cthulhu, esa entidad cósmica ficticia creada por Lovecraft. El podcast investiga textos encontrados y entrevistas antiguas con un toque del género creepypasta. Tanis sería, en palabras de su creador, Nic Silver, el último gran misterio en la era de Internet. El productor ejecutivo de la serie, Terry Miles, afirmó en una entrevista en The Guardian: “Ahora puedes buscar cualquier cosa en Google. Lo buscas en Google y sabes absolutamente todo lo que hay que saber, ya sea de dónde es Paul Auster o el nombre de la cuarta película de Jaws. Ya no hay nada que se sienta incognoscible. Así que el mito de Tanis se convirtió en una forma de explorar la cuestión de algo que no se puede conocer”. El podcast está lleno de referencias a personas como el ocultista inglés Aleister Crowley o el ingeniero de cohetes Jack Parsons. Este podcast fascinará a los seguidores del terror y amantes de series como Lore, The Purgue o El visitante.