He leído el artículo sobre la necesidad de realizar más test. En estos momentos tan delicados, es difícil tomar la decisión de poner de manifiesto errores de las autoridades. Pero informar desde una prensa libre e independiente requiere ese ejercicio de responsabilidad. Lo que queda es perseguir su evolución. Si yo supiera haría una campaña tipo #Por1millondeTests. Ahora mismo solo tenemos activa una de las tres patas para la solución: confinamiento. Faltan test y hacer extensivo el uso de mascarillas.

José Ignacia Guijarro Merelles. Badajoz

¿No sería este un buen momento para introducir un canal de televisión para los mayores, similar a los que existen para niños y jóvenes? ¿Cuándo vamos a aprender a dar las noticias pensando también en ellos? Intentemos ser algo menos edadistas y más sensibles a esta diversidad. Sería estupendo. Gracias a todos los profesionales de la comunicación.

Paloma Tejada Caller. Madrid

Estos son tiempos en los que personas cada vez más conectadas se recluyen en sus casas —las que pueden hacerlo— para protegerse de un virus que se propaga por el mundo. En momentos así, en los que las consecuencias en diferentes ámbitos de la sociedad son inciertas, la transparencia en las acciones de los Gobiernos y la calidad de las informaciones son fundamentales. Todos tenemos el derecho de conocer la situación real para intentar predecir los posibles impactos en nuestras vidas y mitigar sus efectos. Transparencia e información de calidad son esenciales para el funcionamiento adecuado de una democracia.

Emanuela Cardoso Onofre de Alencar. Rivas Vaciamadrid (Madrid)

No es nuevo. Desde la antigüedad, en momentos de vulnerabilidad, proliferan todo tipo de gurús, charlatanes y vendedores de crecepelo. Ahora no podían desperdiciar la ocasión aprovechando las nuevas tecnologías que están al alcance de todos. A veces, incluso, suplantando identidades y utilizando otras argucias para hacerse más creíbles. La alopecia, que yo sepa, aún no ha desaparecido. Lo mismo ocurre con otros milagros prometidos. Creo que la información oficial es la mejor disponible. Seguir a rajatabla las directrices de los expertos será nuestra mejor contribución para el control del virus.

Ángeles Duesca Giménez. Barcelona

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.