Como dijo el presidente Sánchez no estamos actuando sobre territorios, sino sobre personas. No es momento de discrepancias ni de tirarnos los trastos a la cabeza. Ya llegarán tiempos mejores. Por desgracia, nos encontramos ante una gran oportunidad de demostrar que somos un país serio. Todos, políticos y ciudadanos, somos responsables de que esto sea así. De los ciudadanos, nada que objetar. De algún político autonómico, sin embargo, no puedo decir lo mismo, pues aunque la gran mayoría se ha decantado por apoyar las medidas del Gobierno, otros han demostrando una gran irresponsabilidad obviando la delicada situación que se está viviendo. Quim Torra ha llegado a decir: “La Constitución no es un fármaco contra el virus”. Espero que los catalanes tomen nota.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

