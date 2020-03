Los puntos de inflexión en la historia nunca se producen de forma pausada. Los cambios se precipitan. El coronavirus, más allá de epidemia o pandemia, se ha consagrado como catalizador de las grietas de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que no estemos preparados para detener, o ralentizar, nuestros ritmos de vida durante apenas dos semanas? ¿Cómo es posible que las familias no tengan recursos ni medios materiales para serlo durante 14 días? El teletrabajo no solucionará lo que verdaderamente ataca a nuestra civilización desde la raíz: la insostenibilidad. Y sufrirán las consecuencias, como siempre, quienes menos lo merecen.

Sofía Álvarez Jurado. Madrid

Al principio iban a ser 10 días. Recientemente, el Gobierno italiano decretó que la situación se prolongará. Llevo ya dos años viviendo en Roma y nunca he respirado tanta incertidumbre en el aire. Los medios de transporte están desiertos, incluso en la parada del Coliseo se aprecia la increíble ausencia de turistas. Los valientes van con mascarillas. Yo no puedo ir al instituto. Ahora solo podemos estar en casa, admirar el silencio, amarlo, y darnos cuenta de que tenemos que tener presente cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos.

Pablo Leonardo Signore Pinós. Roma (Italia)

El yerno de unos amigos ha dado positivo en las pruebas del coronavirus que le hicieron porque tenía claros síntomas. Ni a su esposa ni a los dos niños pequeños les hicieron la prueba, al no tener síntomas. Entonces, la pregunta es clara: ¿por qué les han hecho las pruebas a los Reyes y al Consejo de Ministros en pleno, incluido el presidente del Gobierno? Esos sí que son privilegios.

Antonio Sofío Torres. Aranjuez (Madrid)

